Cronaca

Villabate, violenza sessuale sull’ex compagna: 41enne arrestato

di Simone Talarico - 06 Ott 2026





Un 41enne palermitano è stato arrestato a Villabate, nel Palermitano, con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali ai danni dell’ex compagna. L’uomo, già destinatario in passato di misure restrittive, è stato trasferito nel carcere Lorusso-Pagliarelli di Palermo.

Violenza sessuale a Villabate, arrestato 41enne

I carabinieri della stazione di Villabate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 41enne. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Palermo su richiesta della Procura.

Alla base dell’arresto ci sono le indagini avviate dopo la denuncia della donna. Gli investigatori hanno raccolto le sue dichiarazioni e disposto una serie di accertamenti. Tra questi anche esami medico-legali e prelievi biologici.

Gli elementi raccolti hanno quindi portato all’emissione della misura cautelare nei confronti dell’uomo, accusato di aver aggredito e costretto l’ex compagna a subire rapporti sessuali.

I precedenti durante la relazione

La vicenda avrebbe radici lontane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, già nel 2020, quando i due erano ancora una coppia, il 41enne avrebbe manifestato comportamenti possessivi e violenti.

La donna avrebbe subito minacce di morte, continue telefonate e atteggiamenti persecutori. Una situazione che, dopo diverse aggressioni, aveva portato alla fine della relazione.

Nei confronti dell’uomo erano stati adottati anche alcuni provvedimenti restrittivi. Inizialmente era scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Successivamente erano stati disposti gli arresti domiciliari.

Il ritorno dall’ex compagna e la nuova aggressione

Dopo aver scontato la pena, il 41enne sarebbe riuscito a riallacciare i rapporti con l’ex compagna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe rassicurato la donna sostenendo di essere cambiato.

La situazione, tuttavia, sarebbe presto tornata a peggiorare. Le prevaricazioni sarebbero infatti ricominciate fino a culminare nell’episodio al centro della nuova indagine.

Secondo l’accusa, durante l’aggressione l’uomo avrebbe minacciato l’ex compagna con un coltello. Con la forza l’avrebbe quindi costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.

La denuncia della vittima e i successivi accertamenti hanno permesso agli investigatori di ricostruire quanto sarebbe accaduto.

Il 41enne portato in carcere

Al termine delle indagini, il gip di Palermo ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura e disposto la custodia cautelare in carcere.

I carabinieri di Villabate hanno quindi eseguito il provvedimento. Il 41enne è stato trasferito nel carcere Lorusso-Pagliarelli di Palermo, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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