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Riorganizzazione dei dipartimenti, via libera del Cga: la Regione taglia 272 uffici

di Federico Conti - 20 Nov 2026





Arriva il via libera del Consiglio di giustizia amministrativa alla riorganizzazione dei dipartimenti della Regione Siciliana. Il Cga, presieduto da Ermanno De Francisco, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto che ridisegna l’assetto degli uffici dell’amministrazione regionale, trasmesso alla giunta venerdì 20 novembre. Nel parere i giudici amministrativi sottolineano l'”indubbio risparmio di spesa conseguibile” con il nuovo modello organizzativo.

Riorganizzazione dei dipartimenti, i numeri del taglio

Il provvedimento interviene sui 30 dipartimenti della Regione e riduce le strutture dirigenziali da 834 a 562, con 272 uffici in meno. Il nuovo organigramma prevede 98 aree, 370 servizi e 94 unità operative di base. Secondo le stime dell’amministrazione, il costo teorico delle posizioni dirigenziali scende da circa 21,1 milioni a circa 17,4 milioni di euro, con un risparmio di 3,7 milioni.

Contestualmente la giunta ha approvato una griglia standard per la pesatura delle strutture dirigenziali, utile a definire il peso di ciascun incarico. Ora il decreto dovrà essere firmato dal presidente della Regione e poi trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ultimo passaggio prima dell’entrata in vigore della riorganizzazione dei dipartimenti.

Schifani: un tassello del rinnovamento

Il presidente Renato Schifani rivendica il risultato. “Andiamo avanti con la riorganizzazione degli uffici regionali per rendere sempre più efficiente l’amministrazione e per ridurre la spesa complessiva.” Per il governatore il nuovo assetto si inserisce in un disegno più ampio: “Si tratta di un tassello importante di un processo di rinnovamento che passa anche dalla riforma della dirigenza e dalle nuove assunzioni.”

Il riferimento è alla legge di riforma della dirigenza regionale approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 10 novembre, dopo la quale Schifani ha annunciato nuovi concorsi. Il piano di riorganizzazione degli uffici era stato varato dalla giunta già nel dicembre 2025. Con il parere del Cga il governo può ora completare l’iter della riorganizzazione dei dipartimenti, mentre all’Ars prosegue l’esame della legge di stabilità 2027-2029.

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