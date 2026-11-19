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Manovra, disgelo tra Schifani e De Luca: convergenza su Comuni e impianti sportivi

di Federico Conti - 19 Nov 2026





Dopo lo strappo in Aula sulla Nadefr, tra Schifani e De Luca torna il dialogo. Il presidente della Regione ha ricevuto a Palazzo d’Orléans il leader di Sud chiama Nord per un confronto sulla legge di stabilità 2027-2029, il disegno di legge approvato dalla giunta e ora all’esame delle commissioni dell’Ars. Al centro del colloquio le oltre cento proposte presentate dal movimento, alcune delle quali sono già entrate nel testo della manovra.

Schifani e De Luca, i punti di convergenza

Il terreno comune riguarda soprattutto gli enti locali e lo sport. Per i Comuni la manovra prevede oltre 50 milioni di euro in più, con un aumento del 15% rispetto alla dotazione del 2025. Sugli impianti sportivi comunali, ai 40 milioni già assegnati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione si aggiungono 25 milioni previsti dal disegno di legge, per un totale di 65 milioni destinati alla manutenzione straordinaria delle strutture.

Schifani rivendica il metodo del confronto. “Il confronto con l’opposizione è utile quando si entra nel merito di proposte costruttive”, afferma il governatore, che sui due capitoli condivisi spiega: “Sui Comuni e sugli impianti sportivi condividiamo esigenze di cui il mio governo ha già tenuto conto nella manovra.” Sulle altre richieste avanzate nel vertice tra Schifani e De Luca la porta resta socchiusa: “Abbiamo ascoltato anche le altre richieste. Il governo le valuterà con la dovuta attenzione per capire quali possano essere accolte nel corso dell’esame parlamentare.”

La Super Zes resta il nodo

All’uscita dall’incontro De Luca parla di un’apertura. “Abbiamo registrato un’apertura da parte del presidente Schifani alla discussione su alcuni dei temi che abbiamo posto al centro delle nostre proposte per la Legge di Stabilità 2027-2029”. Secondo il leader di Sud chiama Nord, il presidente si è riservato di approfondire con il suo staff le altre questioni sollevate.

Tra queste c’è la richiesta più pesante, il rifinanziamento della Super Zes sicula con un miliardo di euro nel triennio, su cui non è arrivata una risposta. Proprio l’assenza di risorse per questo strumento era stata una delle ragioni per cui, il giorno prima, il gruppo di De Luca non aveva partecipato al voto sulla Nota di aggiornamento al Defr. Il confronto tra Schifani e De Luca proseguirà ora in commissione Bilancio, dove i numeri della maggioranza e le scelte dell’opposizione peseranno sul calendario della manovra.

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