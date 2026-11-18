Cronaca

Processo Hydra, Michele Pace è il nuovo pentito: il figlio di Bernardo collabora da marzo

di Edoardo Gentile - 18 Nov 2026





Il processo Hydra, il maxi dibattimento milanese sul cosiddetto consorzio delle mafie in Lombardia, registra un nuovo collaboratore di giustizia con radici nel Trapanese. Si tratta di Michele Pace, figlio di Bernardo Pace, l’imputato che aveva scelto di collaborare con i magistrati e che il 16 marzo scorso è stato trovato morto nel carcere torinese delle Vallette, in un caso classificato come suicidio. Come riporta Il Fatto Quotidiano, nell’udienza di mercoledì 18 novembre la Procura di Milano ha annunciato il deposito di sette verbali di interrogatorio resi dal nuovo collaboratore, che sarà sentito per la prima volta in aula il 23 novembre.

Secondo quanto emerso, Michele Pace ha cominciato a parlare con i pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia il 3 marzo, poche settimane prima del padre. Da oltre otto mesi, dunque, collabora con gli inquirenti milanesi.

Processo Hydra, chi è Michele Pace

Nato a Bollate nel 1987, Michele Pace è già stato condannato a 12 anni con rito abbreviato. Nello stesso filone il padre aveva ricevuto 14 anni e 4 mesi, nella sentenza pronunciata a gennaio dal giudice Emanuele Mancini. Per l’accusa il figlio di Bernardo appartiene alla componente siciliana del sistema, quella legata al mandamento di Castelvetrano, storicamente riconducibile a Matteo Messina Denaro, che in Lombardia avrebbe avuto come riferimento Paolo Aurelio Errante Parrino, imputato nel rito ordinario.

Nel capo d’imputazione Michele Pace viene descritto come “componente del sistema mafioso lombardo, mettendosi a completa disposizione degli interessi dell’associazione”. Secondo la Procura avrebbe affiancato il padre nella gestione degli affari illeciti e avrebbe curato i rapporti con i Crea, ritenuti vicini alla cosca di ‘ndrangheta Iamonte, prendendo parte alla divisione dei guadagni e “partecipando al versamento di somme di denaro nella cassa comune”. Gli investigatori gli attribuiscono anche la presenza a diversi summit che, nella ricostruzione dell’accusa, dimostrerebbero l’esistenza di un patto di mutua assistenza tra le organizzazioni.

Il fronte dei collaboratori di giustizia

Con Michele Pace si allunga l’elenco dei collaboratori di giustizia nel processo Hydra, che ipotizza un’alleanza stabile tra Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra sul territorio lombardo. Prima di lui avevano scelto di parlare, tra gli altri, il professionista Saverio Pintaudi, William Alfonso Cerbo, indicato come broker della mafia catanese, Francesco Bellusci, ritenuto vicino alla ‘ndrangheta di Legnano, e Giancarlo Vestiti, considerato il referente in Lombardia del clan romano dei Senese. A loro si aggiunge lo stesso Bernardo Pace, che prima di morire aveva riempito due verbali.

Il dibattimento con rito ordinario si celebra davanti all’ottava sezione penale del Tribunale di Milano ed è cominciato il 19 marzo. Nel processo Hydra le dichiarazioni del nuovo collaboratore potrebbero ora pesare sulla posizione degli imputati legati alla componente trapanese del consorzio.

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