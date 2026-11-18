Cronaca

Operaio muore in una cava in Sicilia

di Redazione - 18 Nov 2026





di Daniel Walker

Infortunio mortale sul lavoro in mattinata all’interno del territorio comunale di Pollina, in provincia di Palermo. La vittima è Agostino Presti, un operaio di 49 anni residente a Lascari: Ha perso la vita mentre era impegnato nelle attività lavorative del cantiere condotto dalla Toto Costruzioni Generali.

Operaio muore in una cava

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’operaio è stato colpito da una consistente massa di terra improvvisamente staccatasi da una parete dell’ex cava.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del quarantanovenne.

Per condurre i rilievi sono intervenuti i carabinieri unitamente ai tecnici dello Spresal.

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per accertare le cause del distacco del terreno e verificare le condizioni operative. Da valutare pure il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il drammatico evento, all’interno dell’ex cava di contrada Roccalupa, a Pollina.

L’area non costituisce un sito estrattivo attivo, ma è inserita nel piano di ripristino e recupero ambientale collegato a un’opera pubblica commissionata da Rete Ferroviaria Italiana: il raddoppio della linea ferroviaria Palermo–Messina, nel tratto compreso tra Ogliastrillo e Castelbuono.

Il sito viene infatti utilizzato per il conferimento e il riutilizzo delle terre e delle rocce prodotte dallo scavo della Galleria Cefalù, cantiere affidato in appalto da Rfi al raggruppamento guidato da Toto Costruzioni.

Il progetto prevede il riempimento e la modellazione morfologica della cava per integrare i materiali scavati nel paesaggio circostante.

Gli accertamenti della magistratura dovranno ora fare luce sui dettagli dell’incidente e sulle responsabilità dell’accaduto.

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