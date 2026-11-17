Cronaca

Incidente sull’A18 Messina-Catania, operaio travolto e ucciso da un’auto in un cantiere

di Simone Talarico - 17 Nov 2026





Tragedia sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un operaio di 64 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre lavorava in un cantiere stradale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 17 novembre, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos, in direzione Catania.

La vittima è Mehmeti Hashaim, lavoratore di origine albanese impegnato in alcuni interventi di manutenzione. L’uomo si trovava all’interno di un’area delimitata quando una vettura ha improvvisamente invaso il cantiere, travolgendolo. L’impatto si è rivelato fatale.

Incidente A18, la dinamica dell’investimento mortale

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobile era guidata da una donna che avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare una manovra pericolosa compiuta da un altro automobilista.

La vettura sarebbe quindi finita oltre le transenne, raggiungendo la zona nella quale l’operaio stava effettuando lavori di manutenzione sui cordoli stradali.

La conducente si sarebbe immediatamente fermata per prestare soccorso. Tuttavia, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. La donna, profondamente scossa dall’accaduto, avrebbe accusato un malore e sarebbe stata assistita dal personale sanitario.

Autostrada Messina-Catania bloccata, indagini in corso

L’incidente ha provocato pesanti conseguenze sulla circolazione lungo l’A18, con la chiusura del tratto interessato e lunghe code in direzione Catania.

Per ridurre i disagi, agli automobilisti è stato consigliato di utilizzare l’uscita di Giardini Naxos, proseguire sulla strada statale 114 e rientrare in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori dovranno chiarire soprattutto le circostanze che hanno portato l’automobile a entrare nell’area riservata ai lavori.

La morte del 64enne riporta inoltre l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri autostradali, spesso esposti ai rischi legati al traffico. Resta da accertare se le protezioni presenti fossero adeguate e quale ruolo abbia avuto la presunta manovra dell’altro veicolo. Gli accertamenti proseguono per definire ogni aspetto della tragedia.