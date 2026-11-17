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Bonus caro voli, a Natale rimborsi fino a 200 euro e nuove rotte da Comiso

di Andrea Scarso - 17 Nov 2026





Volare in Sicilia durante le feste costerà un po’ meno per i residenti. La Regione ha rafforzato il bonus caro voli per il periodo natalizio, alzando i rimborsi sui biglietti aerei nazionali e annunciando, insieme alla misura, un potenziamento dei collegamenti dallo scalo di Comiso. Le nuove regole sono contenute in un decreto dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla mobilità e valgono per i viaggi compresi tra il 1° dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027.

Bonus caro voli, quanto si risparmia e chi ne ha diritto

Il bonus caro voli prevede due fasce. Tutti i residenti in Sicilia potranno recuperare il 25% del prezzo del biglietto, con un tetto di 100 euro per andata e ritorno, cioè 50 euro per ogni tratta. Per alcune categorie lo sconto raddoppia: studenti, cittadini con Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67% avranno diritto al 50%, fino a un massimo di 200 euro per il viaggio completo, ovvero 100 euro a tratta.

Il contributo riguarda soltanto i voli nazionali in partenza o in arrivo nei sei aeroporti dell’isola: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. I nuovi massimali si applicano anche a chi ha già comprato il biglietto prima del decreto, purché il volo cada nel periodo indicato.

Il presidente della Regione Renato Schifani lega l’intervento alla condizione di chi è lontano da casa. “Questa misura”, afferma, “è il segnale di una costante attenzione del mio governo per tutti quei siciliani che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra e che durante le feste vogliono tornare dalle proprie famiglie.” Per il governatore la Regione non può “accettare che il costo di un biglietto aereo diventi un ostacolo al diritto di passare le festività nella propria casa.”

Comiso, nuove rotte e un secondo aereo

Accanto al bonus caro voli, la Regione punta sull’aeroporto ibleo. La compagnia Aeroitalia schiererà a Comiso un secondo aeromobile. Dal 15 dicembre partiranno quattro nuove rotte con due voli a settimana verso Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta. Si aggiunge un secondo collegamento giornaliero con Milano Linate, mentre restano confermati i due voli quotidiani per Roma. Bologna e Torino saranno raggiungibili con due voli settimanali durante i ponti e le festività, un’offerta che proseguirà per tutta la stagione estiva 2027 a partire da fine marzo.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò rivendica la doppia strategia. “Da un lato interveniamo direttamente sul costo dei biglietti aerei, dall’altro rafforziamo concretamente l’offerta, con particolare attenzione agli aeroporti che hanno maggiori potenzialità di crescita”, spiega. Il rilancio di Comiso, secondo la Regione, potrebbe portare circa 100 mila passeggeri in più ogni anno.

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