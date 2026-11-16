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Cronaca

Caso Borsellino, indagato Gianni De Gennaro. I giudici cercano “l’agenda rossa”

La scorsa settimana le perquisizioni nell'abitazione dell'ex capo della polizia e del pentito Totuccio Contorno

di Redazione -




di PAOLO STEFANI
L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro risulta indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio coordinate dalla procura di Caltanissetta. Giovedì scorso, i Ros avevano perquisito le abitazioni di De Gennaro, di alcuni suoi collaboratori e del pentito Totuccio Contorno. 

I pm che stanno seguendo le indagini sono alla ricerca dell’agenda rossa appartenuta al giudice Borsellino e sparita subito dopo l’esplosione. Si indaga anche sui mandanti occulti.

Le perquisizioni e la scomparsa dell’agenda rossa

I carabinieri del Ros hanno eseguito nei giorni scorsi sei decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito degli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino e sui depistaggi legati alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992. 

Tra i destinatari dei controlli figurano Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dei servizi segreti, e Salvatore «Totuccio» Contorno, ex collaboratore di giustizia. Perquisiti anche alcuni loro stretti collaboratori dell’epoca.

L’inchiesta (inizialmente contro ignoti, ora con dei nomi seganti nel registro) punta a verificare eventuali responsabilità negli apparati dello Stato. Al centro degli approfondimenti ci sono l’arresto di Contorno nel maggio 1989 e la gestione della sua collaborazione da parte del gruppo investigativo allora diretto da De Gennaro. 

Gli inquirenti ipotizzano possibili pressioni e occultamenti di documenti. La Procura ha precisato che nessuno dei perquisiti è indagato per il reato di strage.

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