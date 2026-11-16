Cronaca

Caso Borsellino, indagato Gianni De Gennaro. I giudici cercano “l’agenda rossa”

La scorsa settimana le perquisizioni nell'abitazione dell'ex capo della polizia e del pentito Totuccio Contorno

di Redazione - 16 Nov 2026





di PAOLO STEFANI

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro risulta indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio coordinate dalla procura di Caltanissetta. Giovedì scorso, i Ros avevano perquisito le abitazioni di De Gennaro, di alcuni suoi collaboratori e del pentito Totuccio Contorno.

I pm che stanno seguendo le indagini sono alla ricerca dell’agenda rossa appartenuta al giudice Borsellino e sparita subito dopo l’esplosione. Si indaga anche sui mandanti occulti.

Le perquisizioni e la scomparsa dell’agenda rossa

I carabinieri del Ros hanno eseguito nei giorni scorsi sei decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito degli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino e sui depistaggi legati alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992.

Tra i destinatari dei controlli figurano Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dei servizi segreti, e Salvatore «Totuccio» Contorno, ex collaboratore di giustizia. Perquisiti anche alcuni loro stretti collaboratori dell’epoca.

L’inchiesta (inizialmente contro ignoti, ora con dei nomi seganti nel registro) punta a verificare eventuali responsabilità negli apparati dello Stato. Al centro degli approfondimenti ci sono l’arresto di Contorno nel maggio 1989 e la gestione della sua collaborazione da parte del gruppo investigativo allora diretto da De Gennaro.

Gli inquirenti ipotizzano possibili pressioni e occultamenti di documenti. La Procura ha precisato che nessuno dei perquisiti è indagato per il reato di strage.