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Conti della sanità siciliana, Caruso avverte i manager: con il disavanzo prolungato scatta la decadenza

di Andrea Scarso - 13 Nov 2026





La Regione ha avviato un ciclo di controlli sui conti della sanità siciliana. L’assessorato alla Salute ha convocato le Asp, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari per verificare se la spesa sostenuta nel 2026 sia coerente con i budget assegnati a ciascuna struttura. Gli incontri sono partiti giovedì 12 novembre e andranno avanti nei prossimi giorni, seguendo un calendario messo a punto dal dipartimento per la Pianificazione strategica, fino a coinvolgere tutte le aziende del sistema sanitario regionale.

Conti della sanità siciliana, cosa rischiano i direttori generali

L’assessore Marcello Caruso presenta le verifiche come un appuntamento periodico, ma il messaggio rivolto ai vertici aziendali non lascia spazio a interpretazioni. Dove i bilanci mostrano segnali di sofferenza, la Regione è già intervenuta. “Di fronte a condizioni di squilibrio, abbiamo già dato direttive precise e concrete per immediate azioni correttive e per riportare i conti in ordine.”

Il passaggio più atteso riguarda però le conseguenze per chi non riuscirà a rimettere in sesto i propri numeri. “In caso di situazioni prolungate di disavanzo, si arriverà inevitabilmente alla decadenza automatica dei dirigenti generali”, avverte l’assessore. Un richiamo diretto ai manager che guidano le aziende sanitarie dell’isola, chiamati a dimostrare nelle prossime settimane di saper tenere sotto controllo la spesa.

Il quadro di partenza resta complesso, perché il disavanzo della sanità regionale si trascina da più anni. Per riequilibrare i conti della sanità siciliana la Regione indica due canali: 300 milioni di euro provenienti dal rendiconto 2025 e 104 milioni l’anno previsti nel bilancio per il triennio 2027-2029.

C’è poi un intervento di tipo strutturale. Il disegno di legge di stabilità 2027-2029, approvato dalla giunta nei giorni scorsi e ora all’esame dell’Ars, prevede la nascita di Azienda Zero. Il nuovo ente avrà il compito di razionalizzare gli acquisti delle aziende sanitarie, con l’obiettivo di renderli più efficienti e di ridurre i costi per l’intero sistema.

Sanità sotto pressione tra contratti e farmaci

Secondo l’assessore, la crescita della spesa non è un fenomeno solo siciliano. L’isola, spiega Caruso, “si trova ad affrontare in questi anni un aumento della spesa dovuto ai rinnovi contrattuali e all’acquisto di nuovi farmaci per le cure oncologiche.” Il rinnovo dei contratti del personale e l’arrivo di terapie innovative contro i tumori pesano dunque sui bilanci delle aziende, come accade anche in altre Regioni.

Per l’assessore la soluzione passa da più livelli di governo. “Uno scenario, legato a condizioni congiunturali, che richiede uno sforzo finanziario su più livelli, a partire dalle risorse del Fondo sanitario nazionale.” L’assessorato rivendica di muoversi lungo la linea tracciata dal presidente della Regione Renato Schifani, puntando su un utilizzo delle risorse più responsabile. Nei prossimi giorni il confronto sui conti della sanità siciliana dirà quali strutture dovranno correggere la rotta e in che tempi.

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