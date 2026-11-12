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Finanziaria regionale, al via la corsa all’Ars: voto entro il 22 dicembre tra sciopero Cgil e polemiche sulle mance

di Federico Conti - 12 Nov 2026





Il conto alla rovescia è partito. Da oggi, giovedì 12 novembre, la Finanziaria regionale approvata dal governo Schifani è ufficialmente all’esame dell’Assemblea regionale siciliana, con la trasmissione dei documenti contabili alle commissioni parlamentari. Sul tavolo c’è un ddl di stabilità per il triennio 2027-2029 che vale circa 1,7 miliardi di euro, accompagnato dal bilancio di previsione.

La tabella di marcia è stata fissata all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo. Le commissioni di merito avranno tempo fino al 24 novembre per esaminare le parti di loro competenza e proporre modifiche. Dal 25 novembre al 7 dicembre il testo passerà alla commissione Bilancio, mentre il 10 dicembre è prevista la discussione generale a Sala d’Ercole. L’obiettivo è il via libera definitivo entro il 22 dicembre, così da evitare l’esercizio provvisorio.

Cosa prevede la Finanziaria regionale

Il capitolo più consistente riguarda il comparto forestale, con 76 milioni destinati ad aumentare le giornate lavorative e a rafforzare la prevenzione degli incendi con un nuovo contingente di mille operai. Agli ex Pip vanno 35 milioni per l’estensione dell’orario a 36 ore settimanali, che però scatterà solo dal primo aprile 2027.

Per trattenere i giovani sull’Isola il governo punta su un assegno triennale da 30mila euro riservato ai laureati più meritevoli che scelgono di restare, e su un contributo regionale ai premi di produttività che copre metà della spesa e sale al 60 per cento per i lavoratori sotto i 35 anni. “Vogliamo rendere concreto il diritto di restare in Sicilia”, ha spiegato l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.

Alle imprese sono destinati 30 milioni per ridurre gli interessi sui mutui delle piccole e medie aziende, 12 milioni per il credito a commercio, artigianato e cooperative e 10 milioni per un bonus energia. In sanità nasce Azienda Zero, la struttura che dovrà centralizzare gli acquisti, mentre il fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni arriva a 400 milioni. Confermati i 37 milioni contro il caro voli.

Il governo rivendica, la Cgil annuncia lo sciopero

Per il presidente della Regione Renato Schifani la legge di stabilità è il frutto dei conti messi in ordine negli ultimi anni. “Con questa manovra proseguiamo nel percorso di crescita e sviluppo della Sicilia”, ha dichiarato, aggiungendo che “Il risanamento dei conti pubblici realizzato dal nostro governo ci consente oggi di programmare nuovi interventi”.

Di segno opposto la lettura della Cgil Sicilia. Il segretario generale Alfio Mannino ha bollato il testo come “una Finanziaria di titoli e annunci dietro i quali non c’è niente”, salvando soltanto le risorse per i forestali e contestando il mancato aumento d’orario per i precari degli enti locali e i fondi giudicati insufficienti per sanità, trasporti e borse di studio. Il sindacato ha proclamato uno sciopero regionale per il 20 novembre. Dalla maggioranza ha replicato il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, secondo cui “la Cgil siciliana ha deciso di essere parte politica attiva”.

Finanziaria all’Ars, le opposizioni puntano sulle mance

Il confronto a Palazzo dei Normanni si annuncia tutt’altro che semplice. Sud chiama Nord sostiene di aver presentato un centinaio di proposte senza ricevere risposta dal governo, mentre il Partito democratico chiede che le somme per i territori vengano distribuite con criteri trasparenti e annuncia battaglia contro ogni uso a fini elettorali. Il Movimento 5 Stelle parla di misure destinate a restare sulla carta o a rivelarsi inefficaci.

Proprio la partita dei contributi ai territori, le cosiddette mance, rischia di diventare il terreno di scontro principale delle prossime settimane. Lo stesso Schifani ha riconosciuto ai partiti della maggioranza il diritto di avanzare proposte che richiedono risorse, senza chiudere la porta a interventi sui territori. Il primo banco di prova per la Finanziaria regionale saranno le commissioni, dove già dai prossimi giorni inizieranno a piovere gli emendamenti.

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