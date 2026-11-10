Cronaca

Mafia dei Nebrodi, sette arresti: estorsioni agli allevatori e minori sfruttati nei campi

di Edoardo Gentile - 10 Nov 2026





Mafia dei Nebrodi, il blitz all’alba in quattro province

Sette persone sono finite in carcere all’alba di oggi, al termine di un’indagine che riporta la mafia dei Nebrodi al centro dell’attenzione investigativa. I carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea guidata dal procuratore Francesco Curcio. Le operazioni si sono svolte contemporaneamente nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, l’associazione di tipo mafioso, l’estorsione aggravata dal metodo mafioso, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, oltre ad altri reati contro la persona e il patrimonio. Altre sette persone, coinvolte nella stessa inchiesta per ipotesi analoghe, hanno ricevuto l’invito a presentarsi davanti al gip per l’interrogatorio preventivo, il passaggio previsto dalla legge prima di decidere su eventuali ulteriori misure.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo farebbe capo alla fazione Caputo-Pruiti, radicata nei comuni di Cesarò e San Teodoro, nel Messinese, e collegata alla famiglia catanese di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano.

Mafia dei Nebrodi, pascoli e contributi Agea nel mirino

Il cuore dell’inchiesta sulla mafia dei Nebrodi riguarda il controllo dei terreni demaniali e dei fondi pubblici destinati all’agricoltura. Per gli inquirenti, il clan avrebbe imposto la propria presenza sul territorio con l’obiettivo di intercettare in modo fraudolento i contributi erogati tramite Agea, l’agenzia che gestisce gli aiuti comunitari al settore agricolo. Allevatori e titolari di aziende agricole sarebbero stati spinti a rinunciare alle concessioni dei pascoli attraverso aggressioni, minacce di ritorsioni, furti di bestiame e danneggiamenti.

Le vittime individuate sono una trentina. Ad alcune sarebbero stati chiesti pagamenti compresi tra 500 e 1.000 euro, ad altre di affidare la manutenzione dei terreni a imprese vicine agli indagati. Per sfuggire ai controlli antimafia e alle misure di prevenzione patrimoniale, diverse aziende sarebbero state intestate a prestanome. L’indagine documenta anche pressioni su agronomi e veterinari, ai quali sarebbe stato chiesto di evitare i controlli sanitari sul bestiame o di rilasciare attestazioni non veritiere.

Lo sfruttamento dei minori stranieri accolti a Troina

Uno dei capitoli più gravi emersi dall’attività investigativa riguarda il lavoro nei campi. Alcuni minori stranieri non accompagnati, di origine africana e ospiti di una struttura di accoglienza di Troina, in provincia di Enna, sarebbero stati impiegati in attività agricole tra Maletto, nel Catanese, e Cesarò. Per gli investigatori si tratterebbe di un vero e proprio sistema di caporalato ai danni di ragazzi particolarmente vulnerabili.

L’operazione conferma quanto la mafia dei Nebrodi resti un problema aperto e quanto il territorio sia ancora esposto agli interessi delle organizzazioni criminali legate all’agricoltura e ai finanziamenti europei, un fronte su cui magistratura e forze dell’ordine sono impegnate da anni. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

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