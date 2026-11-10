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Legge di stabilità regionale da 1,5 miliardi, il governo Schifani porta la manovra in giunta

di Federico Conti - 10 Nov 2026





Legge di stabilità regionale, il calendario verso l’Ars

È attesa per oggi, martedì 10 novembre, la delibera con cui la giunta guidata da Renato Schifani dovrebbe dare il via libera alla legge di stabilità regionale, la manovra che accompagnerà i conti della Regione nel 2027. Il valore complessivo del provvedimento si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro: circa un miliardo servirà a coprire le spese obbligatorie, mentre i restanti 500 milioni sono destinati a nuovi interventi.

Dopo il passaggio a Palazzo d’Orléans, il testo dovrebbe essere depositato all’Assemblea regionale siciliana venerdì 13 novembre. Da quel momento scatterà il conto alla rovescia: il percorso parlamentare richiede circa 45 giorni e l’obiettivo dichiarato è chiudere entro il 31 dicembre, così da evitare il ricorso all’esercizio provvisorio. Il calendario ha già accumulato un ritardo di una decina di giorni rispetto alla tabella di marcia iniziale, che fissava l’approvazione in giunta entro il 30 ottobre, soprattutto a causa delle tensioni nella maggioranza che hanno rallentato la variazione di bilancio di ottobre.

La settimana scorsa l’esecutivo aveva già approvato il disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029, che mobilita oltre 20 miliardi di euro per il solo 2027.

Dal fondo per i territori alla sanità, le voci della legge di stabilità

Uno dei nodi politici riguarda i 150 milioni riservati alle iniziative di origine parlamentare. L’ipotesi del governo prevede una divisione in due quote: 100 milioni per misure di carattere generale e 50 milioni per il Fondo investimenti territoriali, lo strumento che finanzia piccoli interventi nei comuni. Una parte dei deputati di maggioranza spingerebbe invece per uno stanziamento unico, senza vincoli di destinazione. La partita dovrebbe chiudersi nella fase finale dell’esame in Aula.

Sul fronte sanitario, la legge di stabilità regionale interviene sul disavanzo del 2026. Lo scenario più pessimistico indicava un buco di 650 milioni, che il governo conta di ridurre a circa 400 milioni. La copertura arriverebbe da un accantonamento di 300 milioni nel rendiconto 2025 e da poco meno di 104 milioni inseriti nel bilancio di previsione.

Tra le misure sociali figurano 20 milioni da erogare una tantum attraverso l’Irfis alle famiglie più fragili, mentre oltre 70 milioni dovrebbero servire a recuperare le norme stralciate dalla variazione di bilancio da più di 190 milioni approvata il 22 ottobre.

Lavoro e part-time, il confronto con i sindacati

Il capitolo del lavoro è quello che, all’interno della legge di stabilità regionale, promette più discussioni. Il presidente Schifani ha garantito agli ex Pip di Palermo, oggi stabilizzati, il passaggio di tutti i contratti a 36 ore settimanali, mentre per i forestali è previsto un aumento delle giornate lavorative nel 2027. La Uil chiede però di estendere il tempo pieno anche ai dipendenti part-time degli enti locali, stimati in circa 40 mila, un’operazione che richiederebbe risorse ingenti e sulla quale il governo, al momento, non avrebbe dato segnali di apertura.

Proprio stamattina la prima commissione dell’Ars, presieduta da Ignazio Abbate, ascolta Cgil, Cisl, Uil e Csa-Cisal sul superamento del part-time nella Regione e negli enti locali. La Fp Cgil ricorda inoltre i 10 milioni che l’ex assessora alla Funzione pubblica Elisa Ingala avrebbe promesso per il tempo pieno e che, secondo il sindacato, non sono mai stati garantiti. Domani, mercoledì 11 novembre, sarà invece Anci Sicilia a presentare in conferenza stampa le iniziative legali e politiche sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

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