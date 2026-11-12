Cronaca

Allarme bomba nelle scuole, nuova ondata di mail in Sicilia: evacuati istituti a Palermo e Catania

di Edoardo Gentile - 12 Nov 2026





Seconda mattinata di tensione negli istituti siciliani. Oggi, giovedì 12 novembre, una nuova serie di email minatorie ha raggiunto diverse scuole dell’Isola, spingendo i dirigenti a far uscire gli studenti dalle aule tra Palermo e la provincia di Catania. È il secondo allarme bomba nelle scuole in due giorni, dopo l’ondata che mercoledì aveva interessato migliaia di istituti in tutta Italia.

I messaggi, come quelli del giorno precedente, portano la firma “Mikhail Andropov”. In uno dei testi recapitati a un liceo palermitano si annunciava una “strage degli alunni e del personale alle ore 10.50 in punto”. Digos e Polizia postale lavorano per risalire agli autori e capire se dietro le minacce ci sia un’azione coordinata oppure una catena di episodi di emulazione.

Allarme bomba nelle scuole di Palermo, lezioni sospese all’Umberto

A Palermo il caso più rilevante riguarda il liceo classico Umberto I. La scuola ha comunicato alle famiglie di ritenere la minaccia con ogni probabilità infondata, ma ha scelto comunque di interrompere le lezioni per prudenza e di mandare a casa i ragazzi. Nell’area metropolitana le segnalazioni hanno toccato anche il plesso Gaetano Longo di Capaci e l’istituto comprensivo Francesco Riso di Isola delle Femmine.

In ogni caso gli istituti hanno applicato i protocolli previsti, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per i controlli e le bonifiche degli edifici. Le verifiche sono state disposte dalla Questura su richiesta delle singole scuole.

Evacuazioni nel Catanese, da Paternò all’hinterland etneo

Più ampio il quadro dell’allarme bomba nelle scuole in provincia di Catania. In città sono stati coinvolti il liceo Emilio Greco e gli istituti comprensivi San Giorgio, Deledda e Verga, dove molti genitori sono andati a prendere i figli prima della fine delle lezioni. A Paternò studenti e personale dell’istituto comprensivo Lombardo Radice Virgilio hanno lasciato le aule, per poi rientrare dopo che i controlli della polizia avevano escluso ogni pericolo. Altre segnalazioni sono arrivate dai comuni dell’hinterland etneo, con ripercussioni sulla viabilità.

Il sindaco di Belpasso ha invitato i cittadini alla calma, chiedendo di evitare allarmismi e di seguire le indicazioni del personale scolastico e delle forze dell’ordine. Non tutte le scuole raggiunte dai messaggi hanno scelto di evacuare: in alcuni casi i dirigenti hanno preferito avviare gli accertamenti tenendo gli studenti in classe.

Allarme nelle scuole, il precedente di mercoledì e la linea del governo

L’episodio di oggi arriva a ventiquattro ore dalla prima ondata. Mercoledì 11 novembre le email avevano raggiunto circa seimila scuole italiane e in Sicilia avevano portato a evacuazioni tra Catania, Bagheria, Messina e Trapani, senza che venisse trovato alcun ordigno.

Sul nuovo episodio Palazzo Chigi si è espresso con una nota: “Evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato”. In mattinata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato i leader delle opposizioni per fare il punto su minacce e attacchi informatici. Le indagini proseguono per stabilire l’origine dei messaggi e l’eventuale legame con gli episodi degli ultimi giorni.

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