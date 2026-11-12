Cronaca

Droga e smartphone nel carcere di Gazzi, blitz antimafia: 36 arresti tra Messina e Catania

di Edoardo Gentile - 12 Nov 2026





Trentasei misure cautelari, droga e telefoni cellulari fatti arrivare nelle celle e una rete di complicità che, secondo l’accusa, coinvolgeva anche alcuni agenti della Polizia penitenziaria. È il quadro dell’operazione antimafia scattata all’alba di oggi, giovedì 12 novembre, tra Messina e Catania, che ha al centro il carcere di Gazzi.

A eseguire l’ordinanza, firmata dal gip del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Antonio D’Amato, sono stati i carabinieri del Comando provinciale insieme al Nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria, struttura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Dei 36 destinatari, 27 si trovavano già in cella, mentre gli altri 9 erano in libertà.

Le accuse dell’inchiesta sul carcere di Gazzi

Gli indagati rispondono, a vario titolo, di due distinte ipotesi associative. La prima riguarda il traffico di sostanze stupefacenti, la seconda l’introduzione e l’uso illecito di apparecchi di comunicazione da parte dei detenuti. Per entrambe la Procura contesta le aggravanti del metodo mafioso e del numero di partecipanti, superiore a dieci. Completano il quadro le ipotesi di spaccio e detenzione di droga all’interno di un istituto di pena, intralcio alla giustizia, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, omissione di atti d’ufficio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Le indagini coprono un arco di quasi due anni, da agosto 2023 a giugno 2025. Il punto di partenza sono stati i ripetuti sequestri di stupefacenti e telefonini all’interno della struttura, insieme alle dichiarazioni rese da alcuni reclusi. Per seguire il filone è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale dedicato ai traffici illeciti dietro le sbarre.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel carcere di Gazzi operavano due gruppi: uno formato da detenuti messinesi, l’altro da detenuti catanesi. Il primo, ritenuto dominante, è quello per cui viene contestata la vicinanza a un clan della città dello Stretto, e riuniva persone che fuori dalle mura facevano capo a famiglie diverse, in alcuni casi rivali.

Droni, palline da tennis e colloqui: così la droga entrava a Gazzi

Il sistema, sempre secondo l’accusa, fissava regole precise per l’approvvigionamento e la distribuzione di droga e cellulari. Chi provava a muoversi per conto proprio veniva intimidito, chi pensava di denunciare rischiava ritorsioni violente e agli agenti veniva prospettata la minaccia di rivolte.

Le vie d’ingresso erano molte. La sostanza passava durante i colloqui con i familiari, attraverso baci e strette di mano, oppure con i detenuti che rientravano dai permessi e con la corrispondenza. Altri carichi arrivavano dall’esterno, lanciati oltre il muro di cinta dentro palline da tennis o all’interno di colombe eviscerate, e in alcuni casi con l’impiego di droni. Lo smercio interno era affidato a reclusi impiegati in cucina o nella manutenzione, che potevano spostarsi con maggiore libertà negli spazi della struttura.

Marijuana, hashish, cocaina e crack venivano ceduti a prezzi molto più alti di quelli praticati fuori: la cocaina arrivava a costare tra 150 e 250 euro al grammo. Per un microtelefono si potevano spendere fino a 500 euro, per uno smartphone fino a 1.600. Dentro il carcere di Gazzi si ricorreva al baratto, mentre all’esterno i familiari saldavano i conti con ricariche su carte prepagate intestate ai parenti dei venditori. Il giro d’affari accertato si aggira intorno ai 13mila euro.

Due agenti indagati e il nome di Niko Pandetta

Uno dei capitoli più delicati riguarda il personale in divisa. A due agenti della Polizia penitenziaria viene contestato di aver favorito l’ingresso di droga e telefoni, spesso consegnandoli di persona, e di aver minacciato alcuni detenuti per impedire che parlassero.

Tra i destinatari dell’ordinanza figura anche Vincenzo Pandetta, 35 anni, conosciuto come Niko Pandetta, cantante neomelodico e trapper catanese, nipote del boss Salvatore Cappello. Pandetta è già detenuto: arrestato a Milano nell’ottobre 2024, sta scontando una pena di quattro anni e cinque mesi per spaccio ed evasione, e nel giugno scorso era stato raggiunto da un’altra misura cautelare disposta dal gip di Catania nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga.

Il ruolo dei singoli indagati sarà chiarito nelle prossime fasi del procedimento, a partire dagli interrogatori di garanzia. Per tutti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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