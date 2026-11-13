Terzo mandato ai sindaci, FdI torna alla carica all’Ars: “Si voti alla luce del sole”
Fratelli d’Italia riapre all’Ars la partita sul terzo mandato ai sindaci dei piccoli comuni. Con una nota diffusa giovedì 12 novembre, il commissario regionale del partito Luca Sbardella e il capogruppo a Sala d’Ercole Giorgio Assenza chiedono che la norma torni subito in Aula e che questa volta venga votata a scrutinio palese, senza la protezione del voto segreto che finora ne ha decretato la bocciatura.
Terzo mandato ai sindaci, la richiesta di Fratelli d’Italia
Sul terzo mandato ai sindaci i due esponenti di FdI rivendicano una linea mai cambiata. “La posizione di Fratelli d’Italia è nota da molto tempo e la ribadiamo: siamo convinti che anche in Sicilia debba essere introdotta la possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti”, scrivono nella nota.
L’obiettivo è allineare l’isola al resto del Paese. Per Sbardella e Assenza il partito vuole “uniformarsi alla norma introdotta dal governo Meloni” nel 2024, quella che a livello nazionale ha aperto la strada al terzo mandato consecutivo. Da qui la richiesta: “Chiediamo, quindi, che la norma ritorni con urgenza all’esame dell’aula e auspichiamo che stavolta sia votata alla luce del sole”.
Il terzo mandato e le due bocciature all’Ars
La questione non è nuova per il Parlamento siciliano. Il primo stop è arrivato il 17 febbraio 2026, quando la norma, inserita nel disegno di legge sugli enti locali, è stata respinta con voto segreto. Il secondo tentativo, una legge dedicata che recepiva la disciplina nazionale, si è arenato l’11 marzo con 43 voti contrari e 18 favorevoli, sempre a scrutinio segreto e nonostante il sostegno annunciato dai capigruppo della maggioranza.
Secondo FdI quei passaggi falliti “sono andati a vuoto a causa del deprecabile ricorso al voto segreto”. Il partito chiude la nota con un appello che va oltre i confini della coalizione: “Regole democratiche come quella del terzo mandato dei sindaci devono essere applicate in tutta Italia senza alcuna distinzione territoriale e per questo rivolgiamo un appello a tutto il Parlamento siciliano”.
La legge nazionale del 2024 consente il terzo mandato consecutivo ai sindaci dei comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti e cancella ogni limite per quelli sotto i 5.000. Sul terzo mandato ai sindaci la Sicilia, in virtù della sua autonomia speciale, continua invece ad applicare la propria legge regionale, che si ferma a due mandati consecutivi. La palla passa ora ai deputati dell’Ars, chiamati a decidere se e come riportare il testo in Aula.