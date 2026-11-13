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Terzo mandato ai sindaci, FdI torna alla carica all’Ars: “Si voti alla luce del sole”

di Federico Conti - 13 Nov 2026





Fratelli d’Italia riapre all’Ars la partita sul terzo mandato ai sindaci dei piccoli comuni. Con una nota diffusa giovedì 12 novembre, il commissario regionale del partito Luca Sbardella e il capogruppo a Sala d’Ercole Giorgio Assenza chiedono che la norma torni subito in Aula e che questa volta venga votata a scrutinio palese, senza la protezione del voto segreto che finora ne ha decretato la bocciatura.

Terzo mandato ai sindaci, la richiesta di Fratelli d’Italia

Sul terzo mandato ai sindaci i due esponenti di FdI rivendicano una linea mai cambiata. “La posizione di Fratelli d’Italia è nota da molto tempo e la ribadiamo: siamo convinti che anche in Sicilia debba essere introdotta la possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti”, scrivono nella nota.

L’obiettivo è allineare l’isola al resto del Paese. Per Sbardella e Assenza il partito vuole “uniformarsi alla norma introdotta dal governo Meloni” nel 2024, quella che a livello nazionale ha aperto la strada al terzo mandato consecutivo. Da qui la richiesta: “Chiediamo, quindi, che la norma ritorni con urgenza all’esame dell’aula e auspichiamo che stavolta sia votata alla luce del sole”.

Il terzo mandato e le due bocciature all’Ars

La questione non è nuova per il Parlamento siciliano. Il primo stop è arrivato il 17 febbraio 2026, quando la norma, inserita nel disegno di legge sugli enti locali, è stata respinta con voto segreto. Il secondo tentativo, una legge dedicata che recepiva la disciplina nazionale, si è arenato l’11 marzo con 43 voti contrari e 18 favorevoli, sempre a scrutinio segreto e nonostante il sostegno annunciato dai capigruppo della maggioranza.

Secondo FdI quei passaggi falliti “sono andati a vuoto a causa del deprecabile ricorso al voto segreto”. Il partito chiude la nota con un appello che va oltre i confini della coalizione: “Regole democratiche come quella del terzo mandato dei sindaci devono essere applicate in tutta Italia senza alcuna distinzione territoriale e per questo rivolgiamo un appello a tutto il Parlamento siciliano”.

La legge nazionale del 2024 consente il terzo mandato consecutivo ai sindaci dei comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti e cancella ogni limite per quelli sotto i 5.000. Sul terzo mandato ai sindaci la Sicilia, in virtù della sua autonomia speciale, continua invece ad applicare la propria legge regionale, che si ferma a due mandati consecutivi. La palla passa ora ai deputati dell’Ars, chiamati a decidere se e come riportare il testo in Aula.

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