Cronaca

Perquisizioni a De Gennaro, la Procura di Caltanissetta torna sul depistaggio di via D’Amelio

di Edoardo Gentile - 13 Nov 2026





Sei decreti di perquisizione firmati dalla Procura di Caltanissetta ed eseguiti dai carabinieri del Ros in provincia di Roma riaccendono i riflettori su una delle pagine più buie della storia della Repubblica. Gli investigatori hanno passato al setaccio locali riconducibili all’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, all’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e a tre persone che in passato hanno lavorato al fianco dell’ex prefetto.

Le perquisizioni a De Gennaro e agli altri destinatari dei provvedimenti hanno uno scopo preciso: fare luce sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, e sulla sparizione della sua agenda rossa.

Perquisizioni a De Gennaro, cosa ipotizza la Procura

Il fascicolo, coordinato dal procuratore Salvatore De Luca, è aperto contro ignoti. Gli inquirenti cercano eventuali responsabilità di appartenenti ad apparati dello Stato che, nell’ipotesi accusatoria, si sarebbero trovati in posizione sovraordinata rispetto ad Arnaldo La Barbera, all’epoca alla guida della Squadra mobile di Palermo. Sulle perquisizioni a De Gennaro la Procura nissena tiene a precisare che le persone coinvolte “non sono indagate per il reato di strage”.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, l’ex capo della Polizia avrebbe mostrato nel tempo un’attenzione giudicata sproporzionata verso l’andamento dell’inchiesta e del processo sul depistaggio. Gli investigatori ipotizzano inoltre che, servendosi dell’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli e dell’ex ispettore Francesco Pacetto, oggi in pensione, De Gennaro abbia cercato di impedire che Contorno venisse sentito dai pubblici ministeri. Si tratta di ipotesi investigative, tutte ancora da verificare.

Un secondo filone riguarda Donatella Peruzzi, collaboratrice di lunga data dell’ex prefetto. Per l’accusa avrebbe nascosto alcune carte dopo le perquisizioni eseguite nel settembre 2023. Una parte di quel materiale, che comprende atti giudiziari e articoli di giornale sull’arresto di Contorno, è stata poi ritrovata dal Ros, mentre altri documenti ritenuti delicati potrebbero essere stati distrutti. Sia Peruzzi sia Pacetto avrebbero prestato servizio al Dis, l’organismo che coordina l’intelligence italiana: una circostanza su cui sono ancora in corso accertamenti.

I magistrati hanno ricostruito anche il percorso della borsa di Borsellino. Dopo l’esplosione sarebbe finita nell’ufficio di La Barbera senza che venisse redatto alcun verbale, e lì sarebbe rimasta fino ai primi di novembre del 1992, quando la Procura di Caltanissetta la acquisì formalmente agli atti.

De Gennaro e il nodo dell’arresto di Contorno

Al centro dell’indagine c’è però l’arresto di Contorno, avvenuto all’alba del 26 maggio 1989 a San Nicola l’Arena, nel Palermitano. Per gli inquirenti quell’operazione presenta lati oscuri mai chiariti. In quel periodo il pentito, ritenuto il più importante dopo Tommaso Buscetta, era gestito dal Nucleo centrale anticrimine diretto proprio da De Gennaro.

A quell’arresto la Procura collega le lettere anonime del cosiddetto corvo di Palermo, che avrebbero contribuito a delegittimare Giovanni Falcone e a preparare il terreno al fallito attentato dell’Addaura, nel giugno dello stesso anno. Gli inquirenti richiamano infine le sentenze definitive dei processi Borsellino quater e Depistaggio, che hanno legato l’accelerazione della strage, la scomparsa dell’agenda rossa e la gestione delle indagini da parte di La Barbera a interessi di potere più ampi di quelli di Cosa nostra. Con le perquisizioni a De Gennaro la Procura punta ora a risalire la catena di comando.

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