Economia

Qualità della vita 2026, la Sicilia resta in fondo: tutte le province oltre l’80° posto

di Edoardo Gentile - 16 Nov 2026





Per la Sicilia la nuova fotografia sul benessere dei territori italiani conferma un ritardo strutturale. L’indagine di ItaliaOggi sulla qualità della vita 2026, giunta alla ventottesima edizione, colloca tutte e nove le province dell’isola tra l’82° e il 104° posto su 107, dentro la fascia giudicata insufficiente. Ragusa resta il territorio siciliano meglio piazzato, pur perdendo quattro posizioni rispetto allo scorso anno. Palermo arretra di tre gradini e scivola al 102° posto.

In testa alla graduatoria nazionale c’è Bolzano, che supera Milano, ora seconda, mentre Bologna mantiene il terzo posto. In coda si trova Taranto, 107ª. La frattura tra Nord e Sud resta netta: la prima provincia del Mezzogiorno è Isernia, che si ferma al 67° posto. Lo studio mette a confronto 92 indicatori raggruppati in nove grandi aree, dal lavoro all’ambiente, dalla sicurezza alla salute.

Qualità della vita 2026, la classifica delle province siciliane

Dietro Ragusa, 82ª, si colloca Messina al 93° posto, in calo di tre posizioni. Seguono Trapani, 94ª, anch’essa in discesa di tre gradini, e Siracusa, 95ª, che invece recupera sette posizioni. Catania sale di un posto e chiude al 99°, Enna perde quattro posizioni e si ferma al 100°, Palermo è 102ª e Agrigento resta stabile al 103° posto. Caltanissetta, 104ª, guadagna tre posizioni e lascia a Taranto l’ultimo posto in Italia, che l’anno scorso era suo.

Il caso di Ragusa mostra bene quanto pesino le singole voci. La provincia iblea è quarta in Italia per sicurezza sociale e 23ª per popolazione, con 7,1 nati ogni mille residenti, quinto dato nazionale. A frenarla sono però l’istruzione, dove è 104ª, e soprattutto la sicurezza: nell’area dei reati è scesa dal 30° all’84° posto.

Lavoro, ambiente e servizi, dove l’isola arranca

Il capitolo più pesante è quello economico. Agrigento è ultima in Italia per affari e lavoro, con una disoccupazione femminile al 28,2%. Palermo è centesima nella stessa area e registra un tasso di occupazione maschile del 54,9%, 106° in Italia, oltre a una raccolta differenziata ferma al 16,8%, la più bassa del Paese. A Trapani lavora appena il 33,4% delle donne. Sul fronte ambientale Catania chiude la classifica nazionale, con 7.099 veicoli per chilometro quadrato di superficie urbanizzata, e Palermo la segue al 106° posto.

Anche l’istruzione segna il passo. Siracusa ha la quota più bassa d’Italia di laureati tra i 25 e i 39 anni, il 15,2%, mentre a Caltanissetta, 106ª in questa area, solo il 33,4% degli studenti raggiunge competenze numeriche adeguate. Enna è ultima per turismo, intrattenimento e cultura e 101ª per sistema sanitario, ma offre gli affitti più bassi del Paese, 5,14 euro al metro quadro.

I segnali positivi nella qualità della vita 2026

Non mancano le note incoraggianti. Sul fronte sanitario Catania è 11ª e Palermo 13ª, mentre Caltanissetta e Messina si collocano rispettivamente al 22° e al 23° posto. Enna è seconda in Italia per reati e sicurezza, dopo essere stata 35ª. Progressi analoghi anche per Messina, che passa dal 41° al 18° posto, per Agrigento, dal 72° al 19°, e per Caltanissetta, dall’83° al 43°. Siracusa, infine, risale nell’area affari e lavoro dal 106° al 96° posto e in quella della sicurezza sociale dal 76° al 48°.

Miglioramenti che però non bastano a cambiare il quadro complessivo: nella qualità della vita 2026 la Sicilia resta nella parte bassa della classifica e continua a condividere le ultime posizioni con le altre regioni del Mezzogiorno.

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