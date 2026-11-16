Catania

Ismaele La Vardera contestato a Catania, interrotta la prima uscita da candidato alla Regione

di Federico Conti - 16 Nov 2026





Doveva essere il debutto catanese della sua corsa verso Palazzo d’Orléans. Si è trasformato invece in un pomeriggio di tensione, chiuso prima del previsto. Ismaele La Vardera, deputato all’Assemblea regionale siciliana e leader di Controcorrente, si trovava domenica 15 novembre alla Vecchia Dogana, nell’area del porto di Catania, accanto ad Alessandro Onorato, alla guida di Progetto Civico Italia. Durante l’incontro un gruppo di persone ha cominciato a urlare contro i relatori, tra offese e minacce, fino a tentare lo scontro fisico. Sono intervenuti gli uomini della scorta e gli agenti della Digos, e gli organizzatori hanno deciso di sospendere l’iniziativa.

Il racconto dell’accaduto arriva dallo stesso parlamentare, che sui suoi canali ha aperto così il resoconto della giornata: “Oggi pomeriggio è successa una cosa gravissima”. Per il leader di Controcorrente era la prima apparizione pubblica in città da candidato alla presidenza della Regione, al termine di due giorni trascorsi a girare l’isola insieme a Onorato.

La Vardera contestato alla Vecchia Dogana, la ricostruzione

Nel suo racconto il deputato chiama in causa anche una persona precisa. “Tra i contestatori, con il megafono in mano, c’era il cantante neomelodico Alessio Ossino”, ha scritto. Si tratta della versione fornita da La Vardera: finora non sono state diffuse ricostruzioni ufficiali sull’identità di chi ha interrotto l’evento. Il parlamentare ha sottolineato il ruolo decisivo degli agenti che lo accompagnano: “Se non ci fosse stata la scorta, le loro intenzioni erano chiare.”

Nessuna intenzione, però, di fermare la campagna. “non mi lascerò intimorire o intimidire da chi pensa di fermare la nostra attività pubblica”, ha aggiunto il leader di Controcorrente, che ha già annunciato un ritorno a Catania nei prossimi giorni. Con Onorato, nelle ultime quarantotto ore, aveva fatto tappa in diversi centri dell’isola, da Niscemi a Caltanissetta fino a Scicli, e il movimento punta a dire la sua anche sulle candidature a sindaco di Palermo e del capoluogo etneo.

Una protezione rafforzata appena un mese fa

L’episodio si inserisce in un quadro già delicato. La tutela del deputato era stata potenziata alla fine di ottobre, dopo una nuova valutazione che aveva innalzato il livello di rischio. La prima assegnazione della scorta risale all’ottobre del 2025. Negli ultimi anni La Vardera è stato più volte bersaglio di minacce, anche attraverso i social network, e nel settembre del 2025 era stato aggredito verbalmente a Palermo dal conducente di una carrozza abusiva.

La Vardera contestato, la solidarietà trasversale

Dopo l’episodio di La Vardera contestato alla Vecchia Dogana, prese di posizione di condanna sono arrivate da schieramenti diversi: Forza Italia, Partito democratico, Noi Moderati, Democrazia cristiana e lo stesso movimento Controcorrente. Il filo comune dei messaggi è la difesa del diritto a fare politica in pubblico senza pressioni. Tra i primi a intervenire c’è stato Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia: “Esprimo piena solidarietà a Ismaele La Vardera e ad Alessandro Onorato”, ha dichiarato, aggiungendo che “il confronto democratico non può essere impedito con prepotenza e minacce”. E ancora: “Ogni intimidazione va condannata con fermezza.” Tomarchio ha chiesto inoltre che venga fatta piena luce sull’accaduto.

Il caso di La Vardera contestato a Catania arriva mentre la sfida per Palazzo d’Orléans entra nel vivo. Il leader di Controcorrente si muove ormai da candidato, mentre nel centrosinistra la discussione sul nome da contrapporre al centrodestra non si è ancora chiusa.

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