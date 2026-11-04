Catania

A18 Messina-Catania, camion perde una sponda e travolge un’auto: un morto e feriti gravi tra Giarre e Fiumefreddo

di Edoardo Gentile - 04 Nov 2026





Un morto e diversi feriti gravi: è il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba di oggi, mercoledì 4 novembre, sull’autostrada A18 Messina-Catania. Lo schianto si è verificato intorno alle 6:30 nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, poco dopo l’ingresso di Giarre, sulla carreggiata che porta verso Messina.

Coinvolti un autoarticolato carico di massi lavici e una Fiat Panda. A perdere la vita è stato l’uomo che si trovava alla guida dell’utilitaria, mentre gli altri occupanti dell’auto hanno riportato lesioni serie. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Cosa è successo sull’A18 tra Giarre e Fiumefreddo

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale, che ha eseguito i rilievi sul posto. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il mezzo pesante avrebbe perso una delle sponde del cassone, piombata sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva la Panda. L’urto sarebbe stato violentissimo e la vettura, rimasta senza controllo, sarebbe uscita di strada finendo nella scarpata che costeggia il tracciato.

Toccherà ora chiarire le cause del distacco e le eventuali responsabilità, ricostruendo minuto per minuto gli istanti che hanno preceduto l’impatto.

Soccorsi e traffico in tilt sulla A18 Messina-Catania

La macchina dei soccorsi si è mossa in pochi minuti. Sul luogo dell’incidente sono arrivate diverse ambulanze del 118, due elicotteri dell’elisoccorso, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane. I feriti in condizioni più critiche sono stati trasferiti in volo all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Verso Messina si sono formate lunghe code, mentre i soccorritori lavoravano per assistere i feriti, mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere i mezzi coinvolti. È rimasto bloccato anche il senso di marcia opposto, dove era atterrato uno degli elicotteri: il transito in direzione Catania è ripreso poco dopo le 8:30.

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