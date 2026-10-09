Catania

Pistole spianate e cavalli al galoppo, la corsa clandestina a Palagonia, in provincia di Catania

di Redazione - 09 Ott 2026





di Marzio Amoroso

Una corsa clandestina di cavalli a Palagonia ha scosso profondamente l’opinione pubblica per la violenza delle immagini emerse nelle ultime ore. Il video diffuso sui social mostra una vera e propria competizione fuorilegge organizzata all’alba lungo le strade di campagna del territorio catanese.

Lo svolgimento della corsa illegale

Gli animali sono stati costretti a correre a velocità folle sull’asfalto senza alcuna tutela per il loro benessere. Accanto ai cavalli procedeva una folla di ciclomotori e scooter che scortava i fantini ad alta velocità. Durante il tragitto diversi soggetti a bordo dei mezzi a due ruote mostravano armi da fuoco. Alcune persone impugnavano infatti pistole in pugno per intimidire i presenti e guidare il corteo illegale. Questa pericolosa esibizione di forza ha trasformato la gara clandestina in una gravissima manifestazione di criminalità organizzata sul territorio.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le immagini registrate durante l’evento hanno immediatamente fatto il giro della rete provocando sdegno e forte preoccupazione. Le autorità competenti avevano già avviato gli opportuni accertamenti investigativi prima della diffusione virale del filmato. La Squadra Mobile di Catania lavora intensamente per identificare tutti i partecipanti e i responsabili della corsa. Gli investigatori cercano di ricostruire con precisione la rete di scommesse clandestine legata a questo tipo di competizioni fuorilegge. Secondo le prime ricostruzioni il circuito delle scuderie abusive fa riferimento ad ambienti della criminalità organizzata locale.

Il contrasto ai maltrattamenti animali

L’episodio riaccende i riflettori sul drammatico fenomeno delle corse clandestine di cavalli in Sicilia. Questi eventi illegali comportano gravissimi maltrattamenti agli animali sottoposti a sforzi estremi e sostanze dopanti. La presenza di armi da fuoco conferma il livello di pericolosità sociale raggiunto da queste manifestazioni abusive.

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