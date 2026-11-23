Cronaca

Piazza Sant’Anna, petardi e bottiglie contro la polizia: due agenti feriti e due arresti

di Edoardo Gentile - 23 Nov 2026





Notte di tensione nel centro storico di Palermo. In piazza Sant’Anna, tra sabato 21 e domenica 22 novembre, un gruppo di giovani ha aggredito gli agenti di polizia impegnati nei controlli all’interno delle cosiddette zone rosse, lanciando contro di loro petardi e bottiglie. Due poliziotti sono rimasti feriti e due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate.

Piazza Sant’Anna, due agenti in ospedale

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il gruppo ha preso di mira i poliziotti durante le verifiche nella zona della movida. L’arrivo di altri equipaggi ha permesso di riportare la calma e di identificare alcuni dei giovani coinvolti. Uno degli agenti ha riportato ferite a un braccio, il collega alla schiena e a un ginocchio: entrambi sono stati accompagnati in ospedale e giudicati guaribili in cinque giorni.

Per i due arrestati dopo la notte di piazza Sant’Anna è stato fissato il processo per direttissima nella mattina di lunedì 23 novembre. L’esito dell’udienza non è ancora noto.

L’episodio di piazza Sant’Anna riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle zone del centro storico più frequentate nelle ore notturne, dove sono in vigore le zone rosse. Nei giorni scorsi il tema era già finito al centro di un vertice in prefettura dopo il corteo funebre di Ballarò, che aveva suscitato polemiche in città.

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