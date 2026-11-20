Lavoro

Sciopero generale in Sicilia, la Cgil: oltre 150mila in piazza. Mannino attacca la Regione

di Edoardo Gentile - 20 Nov 2026





Piazze piene in tutta l’isola per lo sciopero generale in Sicilia proclamato dalla Cgil contro la manovra del Governo nazionale. Secondo i dati diffusi dal sindacato, venerdì 20 novembre oltre 150mila persone hanno partecipato ai cortei organizzati nei nove capoluoghi, con lavoratori del settore pubblico e privato fermi per 24 ore. Cisl e Uil non hanno aderito alla mobilitazione.

Sciopero generale in Sicilia, i cortei di Palermo e Catania

A Palermo il corteo è partito da piazza Marina e, attraverso via Roma e piazza Castelnuovo, ha raggiunto piazza Verdi. Accanto ai lavoratori c’erano molti studenti: dal palco Gaia Ragusa, portavoce della Rete studentesca Palermo, ha riferito che in città sono occupate più di venti scuole. Nel capoluogo si è svolto anche un corteo separato dell’Usb, partito da piazza Crispi con circa cento manifestanti.

Tra le voci dello sciopero generale in Sicilia c’è quella del segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino, intervenuto dal palco di Catania. Il sindacalista ha attaccato le scelte economiche del Governo Meloni e ha esteso la protesta anche all’amministrazione regionale, parlando di una mobilitazione rivolta “qui in Sicilia, contro l’inadeguatezza politica del governo regionale”. Poi la chiusura: “Noi”, ha concluso Mannino, “non siamo la periferia rassegnata di un Paese in crisi”.

La politica in piazza e i disagi nei trasporti

Al corteo di Palermo ha preso parte anche Peppe Provenzano, componente della segreteria nazionale del Pd e responsabile del coordinamento siciliano del partito. Provenzano ha sottolineato la presenza di tanti giovani e ha criticato duramente il governo Schifani: “Siamo di fronte ad una Regione allo sbando”.

Lo sciopero generale in Sicilia ha avuto effetti anche sui trasporti, con fasce di garanzia per gli autobus urbani ed extraurbani di Amat, Ast e Segesta e collegamenti minimi assicurati da Caronte & Tourist sullo Stretto e verso le isole minori. I treni del Gruppo Fs non erano coinvolti dalla protesta della Cgil, ma è previsto uno sciopero ferroviario separato, indetto da Cub Trasporti e Sgb, dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato 21 novembre.

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