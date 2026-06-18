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Sicurezza sul lavoro: l’appello di Sergio Mattarella dopo la relazione su Casteldaccia

di Edoardo Gentile - 18 Giu 2026





La tutela della vita umana nei contesti professionali torna prepotentemente al centro del dibattito istituzionale italiano. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio ufficiale a Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. L’occasione è la presentazione della Relazione conclusiva sulla tragedia di Casteldaccia, l’incidente in cui il 6 maggio 2024 persero la vita cinque operai a causa dell’inalazione di idrogeno solforato durante i lavori di manutenzione in un impianto fognario.

Il messaggio del Presidente della Repubblica

Il Capo dello Stato ha voluto esprimere con fermezza la necessità di un cambio di passo strutturale nelle politiche di prevenzione degli infortuni nel nostro Paese. Nel testo inviato alla Commissione, Sergio Mattarella ha evidenziato come la vita sia un bene che deve essere tutelato in via assoluta e non può rappresentare il prezzo per poter svolgere un mestiere. Le parole del Presidente richiamano tutti i soggetti coinvolti a una responsabilità diretta e non più rimandabile di fronte a quella che continua a configurarsi come una vera e propria emergenza nazionale.

Il Capo dello Stato ha espresso il proprio richiamo formale attraverso parole precise e inequivocabili. Nel documento si legge testualmente: “Nel rinnovare la vicinanza della Repubblica ai familiari dei cinque lavoratori deceduti e a quelli di tutti gli altri lavoratori colpiti quotidianamente da questo flagello, esorto, ancora una volta, istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro”.

Il focus della Commissione d’inchiesta sugli spazi confinati

La relazione parlamentare analizza nel dettaglio le dinamiche e le carenze che hanno portato al dramma di due anni fa. Il documento non si limita a una ricostruzione storica degli eventi, ma avanza proposte concrete volte a migliorare gli standard di sicurezza, in modo particolare all’interno dei cosiddetti spazi confinati. Questi ambienti presentano rischi specifici e letali che richiedono protocolli di protezione avanzati e una formazione rigorosa del personale tecnico.

Secondo il Presidente della Repubblica, le vite spezzate a Casteldaccia, insieme a tutti i tragici incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro, costituiscono una profonda ferita per l’intera collettività. Questo dramma deve risuonare come un monito costante per spingere le istituzioni e le parti sociali ad adottare misure sempre più efficaci e innovative. L’obiettivo principale deve rimanere la garanzia assoluta dell’incolumità di ciascun lavoratore, ponendo la massima attenzione sull’importanza della prevenzione dei rischi sul territorio nazionale.