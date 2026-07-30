Cronaca

Messina, esplosione in una palazzina. Ci sono feriti gravi

di Andrea Scarso - 30 Lug 2026





Nel primo pomeriggio, a Messina, un’improvvisa esplosione ha sventrato un edificio di tre piani situato a Pistunina, nella zona sud della città. L’impatto dell’evento ha causato ingenti danni alla struttura, provocando il ferimento di diverse persone e la scomparsa di alcuni residenti.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente sul posto e sono attualmente impegnate nelle delicate operazioni di scavo tra le macerie, per rintracciare sei persone che risultano ancora disperse. Nel frattempo, i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, trasportando al Policlinico almeno cinque individui, alcuni dei quali ricoverati in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i rappresentanti delle istituzioni locali e le forze dell’ordine per coordinare l’emergenza e garantire la sicurezza di tutta l’area circostante. Il Sindaco ha fornito un primo riscontro ufficiale sulle possibili origini del disastro: “sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas”. Lo stesso primo cittadino ha poi confermato la presenza costante sul campo di tutti i soccorritori, spiegando che sono sul posto “i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, la polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area”.

L’intera area di Pistunina resta al momento transennata per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di ricerca da parte del personale specializzato. Le forze dell’ordine lavorano in sinergia con i tecnici dei vigili del fuoco per verificare la stabilità degli stabili adiacenti e fare piena luce sulle dinamiche esatte che hanno portato allo scoppio. Le operazioni di soccorso proseguiranno ad oltranza fino al rintracciamento di tutti i dispersi.