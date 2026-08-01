Soccorsi in ambiente acquatico, SEUS 118 potenzia la formazione

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di Italpress - 01 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Attività formative, iniziative di sensibilizzazione, esercitazioni a carattere didattico e momenti di confronto finalizzati alla diffusione delle corrette procedure di prevenzione e intervento. Sono gli obiettivi di due convenzioni siglate dalla SEUS 118 relativamente ai soccorsi in ambiente acquatico.

La collaborazione con la Lega Navale Italiana-Sezione di Riposto è orientata alla promozione della sicurezza della navigazione e della balneazione, alla prevenzione dell’annegamento, alla diffusione della cultura del primo soccorso e allo sviluppo di iniziative formative rivolte alla cittadinanza e agli operatori del settore. L’intesa con l’”A.S.D. Circolo Nautico Tre Laghi di Enna” consentirà di sviluppare attività specifiche nell’ambiente lacustre, attraverso iniziative di formazione e addestramento del personale sanitario e tecnico: previste esercitazioni congiunte, simulazioni di ricerca e soccorso, campagne di prevenzione e sensibilizzazione e il supporto sanitario in occasione di manifestazioni sportive organizzate presso il lago Nicoletti. Le due convenzioni triennali, rinnovabili e a carattere gratuito, sono state siglate da Riccardo Castro (presidente della Seus 118) con Giovanni Battista Sacco (presidente pro tempore dell’”A.S.D. Circolo Nautico Tre Laghi di Enna”) e Giuseppe Ballistreri (presidente della Lega Navale Italiana- Sezione di Riposto).

“Un moderno sistema di emergenza-urgenza deve essere in grado di sviluppare capacità organizzative, formazione continua e una rete di competenze sempre più specialistiche – sottolinea Riccardo Castro – La SEUS 118 ha consolidato un modello organizzativo orientato all’integrazione delle diverse componenti dell’emergenza, attraverso anche il Modulo Regionale di Maxiemergenza, una struttura capace di operare in scenari complessi e che comprende specifiche competenze per il soccorso in ambiente acquatico e negli eventi connessi al rischio idrogeologico e alluvionale, con personale formato e mezzi dedicati tra cui idroambulanze e idromoto. Queste due convenzioni rappresentano un ulteriore investimento nella crescita del nostro sistema, grazie alla sinergia con importanti realtà che possiedono specifiche competenze nel settore nautico e ambientale”.

Giuseppe Ballistreri sottolinea: “La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra SEUS 118 e Lega Navale Italiana-Sezione di Riposto è un significativo passo avanti nel rafforzamento della cultura della sicurezza in mare e nella promozione della tutela della vita umana lungo le nostre coste. Desidero rivolgere un ringraziamento al presidente Riccardo Castro e a tutti gli operatori della SEUS e quindi anche del “Servizio Mare 118” per l’impegno quotidiano, la professionalità e la competenza con cui garantiscono un servizio fondamentale per la collettività”.

Giovanni Battista Sacco afferma: “Siamo orgogliosi di questa collaborazione tra l”A.S.D. Circolo Nautico Tre Laghi di Enna” e la SEUS 118, una realtà che rappresenta un punto di riferimento nel sistema dell’emergenza-urgenza regionale. La nostra disponibilità è gratuita, perché riteniamo un dovere e un privilegio mettere la nostra struttura al servizio di un progetto che ha come unico obiettivo la tutela della salute e della sicurezza della collettività”.

– foto ufficio stampa Seus 118 –

(ITALPRESS).