Lavoro

Edilizia siciliana, mancano quasi 1.800 operai specializzati: la Regione lancia i corsi su misura

di Andrea Scarso - 20 Mar 2026





La Sicilia ha un problema concreto nel settore delle costruzioni: le imprese cercano lavoratori che non trovano. Per rispondervi, la Regione ha appena pubblicato un avviso che punta a finanziare la formazione professionale nell’edilizia siciliana con corsi costruiti attorno ai posti di lavoro realmente disponibili — una novità assoluta per l’isola.

Il dato di partenza è chiaro: sono 1.781 le figure specializzate che mancano alle imprese edili siciliane, distribuite in 44 profili professionali diversi. A fotografare questa carenza è stata un’indagine sui fabbisogni formativi condotta da Ance Sicilia — il Collegio Regionale Costruttori Edili Siciliani — e consegnata al governatore Renato Schifani e all’assessore regionale alla Formazione Mimmo Turano.

Un protocollo, poi subito l’avviso: tempi record

La risposta istituzionale non si è fatta attendere. Appena una settimana fa, Schifani, il presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona e il presidente di Ance Sicilia Salvo Russo hanno siglato un protocollo d’intesa per programmare corsi formativi calibrati sulle esigenze reali delle aziende. Ieri è arrivato l’avviso pubblico, con 100 milioni di euro stanziati complessivamente.

È la prima volta, nella storia della formazione professionale siciliana, che si tenta un approccio del genere: non corsi generici, ma percorsi formativi disegnati su profili che le imprese dichiarano di voler assumere.

Edilizia e impianti, la fetta più grande del fondo

Dei 100 milioni complessivi, 24 milioni — il 25% del totale — sono destinati in via diretta all’area professionale “edilizia e impianti”. A questi si aggiungono risorse trasversali che interessano figure affini, distribuite tra altre aree: servizi commerciali (20,7 milioni), cultura e tecnologie informatiche (15 milioni) e manifattura, meccanica e artigianato (14 milioni).

Russo: “Fiducia concreta nel nostro settore”

«Questa tempestività dimostra come il governatore Schifani, coadiuvato dall’assessore Turano, creda fermamente nell’importanza di una formazione legata all’occupazione reale», ha commentato Salvo Russo, presidente di Ance Sicilia, sottolineando il ruolo delle costruzioni come settore trainante per la crescita del Pil regionale.

Russo ha poi assicurato l’impegno delle imprese associate ad accogliere i lavoratori formati attraverso questi percorsi: «Assicuriamo tutto il nostro impegno affinché i soggetti formati con questo avviso possano trovare nelle nostre imprese interlocutori affidabili e interessati».