Infrastrutture

Caronte & Tourist annuncia rincari verso le isole minori. Arriva la risposta di Schifani

di Federico Conti - 12 Mag 2026





Caronte & Tourist annuncia rincari fino al 50%

Caronte & Tourist aveva annunciato aumenti compresi tra il 30% e il 50% sulle tariffe per i collegamenti con le isole minori siciliane, in vigore dal 15 maggio. I rincari avrebbero riguardato passeggeri, residenti, veicoli privati e mezzi commerciali, escluse le Pelagie. L’annuncio aveva suscitato immediate reazioni tra amministratori locali, residenti e operatori turistici.

Schifani annuncia il congelamento

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha comunicato via social il blocco dei rincari. “Su mia richiesta –ha scritto– è stato congelato l’aumento delle tariffe annunciato da Caronte & Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane”. Il presidente ha aggiunto che “non possiamo permettere che cittadini, lavoratori e imprese delle isole minori subiscano il costo della condizione di insularità”.

Vertice a Roma con Mit e Regione

In settimana è previsto a Roma un incontro tra i dipartimenti Infrastrutture della Regione Siciliana e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All’incontro parteciperanno il ministro Matteo Salvini, l’assessore regionale Alessandro Aricò e il viceministro Edoardo Rixi, per “dare attuazione alla soluzione individuata” e garantire –secondo Schifani– “collegamenti efficienti e tariffe sostenibili”.