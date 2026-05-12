Catania

Tragedia a Catania: suora annega tentando di soccorrere le consorelle

di Edoardo Gentile - 12 Mag 2026





Una suora carmelitana è morta annegata ieri a Catania, in contrada Vaccarizzo, nei pressi del lungomare sabbioso della marinara. Suor Nadir Santos da Silva, 45 anni, apparteneva al convento delle Carmelitane di San Giovanni La Punta. Era in compagnia di altre tre consorelle: le quattro passeggiavano in mare, non lontano dalla battigia, quando un avvallamento della sabbia non visto le avrebbe fatte cadere in acqua. Le tre consorelle sono riuscite a raggiungere la riva. Suor Nadir, nel tentativo di soccorrerle, avrebbe bevuto acqua e perso i sensi. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Una consorella ricoverata all’ospedale di Lentini

Una delle tre suore sopravvissute è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, in provincia di Siracusa. Le sue condizioni non sarebbero in pericolo di vita.

Il funerale giovedì nella Chiesa madre di San Giovanni La Punta

La notizia della morte di suor Nadir, accompagnata da una sua fotografia, è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Catania. Il funerale sarà celebrato giovedì 14 maggio alle 16 nella Chiesa madre di San Giovanni La Punta. La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna.