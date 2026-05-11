Schifani “Congelato l’aumento delle tariffe di Caronte & Tourist per i collegamenti con le isole minori”

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di Italpress - 11 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Su mia richiesta, è stato congelato l’aumento delle tariffe annunciato da Caronte & Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane”. Lo rende noto, in un post sui social, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolineando che “in settimana è già previsto a Roma un incontro tra i Dipartimenti Infrastrutture della Regione Siciliana e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dare attuazione alla soluzione individuata insieme al ministro Matteo Salvini, all’assessore Alessandro Aricò e al viceministro Edoardo Rixi. Non possiamo permettere che cittadini, lavoratori e imprese delle isole minori subiscano il costo della condizione di insularità e per questo continuiamo a lavorare per garantire collegamenti efficienti e tariffe sostenibili”.

-Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).