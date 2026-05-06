Infrastrutture

Traffico aeroporti siciliani: boom Trapani, cala Lampedusa

di Andrea Scarso - 06 Mag 2026





Traffico aeroporti siciliani a marzo 2026: un’Isola a due velocità

I dati di marzo pubblicati da Assaeroporti restituiscono un quadro composito. Quasi tutti gli scali siciliani crescono. Ma le velocità sono molto diverse. Palermo segna +12,1%, Trapani +40,9%, Comiso un incremento fuori scala del +284,7%. Catania cresce dell’1,1% in termini assoluti, quasi 884.000 passeggeri in un mese, ma chiude il trimestre a -1,2%. Solo Lampedusa va in senso contrario: -9,2%.

Palermo e Trapani: gli aeroporti siciliani che crescono sull’internazionale

A Trapani, il risultato ha una spiegazione precisa. Nell’autunno 2025, Ryanair ha aperto una base al Vincenzo Florio, attivando 23 rotte con un obiettivo di 1,2 milioni di passeggeri per il 2026. Nel trimestre: 39.678 passeggeri, +44,5%. La componente internazionale segna +360%. Un vettore che apre una base non porta solo voli: porta una domanda che prima non esisteva.

Palermo cresce in modo più equilibrato. Il Falcone Borsellino chiude marzo con 675.082 passeggeri, +12,1%, e il trimestre a +7,1% con i passeggeri internazionali a +32,2%. Gesap punta a superare i 10 milioni di passeggeri nel 2026, partendo dai 9,2 milioni del 2025. I dati di questi primi mesi sono compatibili con quella traiettoria.

Comiso: i numeri da capire, non da celebrare

+284,7% è una cifra che cattura l’attenzione. Ma Comiso parte da volumi molto bassi. L’attivazione della continuità territoriale a fine 2024 ha cambiato la natura dello scalo, aggiungendo rotte nazionali che prima erano assenti. Nel trimestre: 54.086 passeggeri. Numeri ancora contenuti rispetto agli altri scali siciliani. La vera domanda non è quanto cresce Comiso oggi, ma se questa crescita reggerà nel tempo senza il sostegno della continuità territoriale.

Il traffico degli aeroporti siciliani: Catania stabile, Lampedusa in controtendenza

Fontanarossa rimane lo scalo di riferimento dell’Isola. A marzo quasi 884.000 passeggeri, con l’internazionale in crescita del 4,7%. Ma il trimestre segna -1,2%. Nel frattempo, Air Canada inaugurerà il collegamento Catania-Montréal dal 5 giugno 2026, e Wizz Air aggiungerà un terzo Airbus A321neo a maggio, aprendo 18 rotte verso 10 Paesi. Gli investimenti ci sono. I risultati si vedranno nei prossimi mesi.

Lampedusa è l’unico scalo in flessione: -9,2% a marzo, -4,9% nel trimestre. Lo scalo dipende dalla continuità territoriale e da una stagionalità turistica fortemente estiva. Il calo invernale-primaverile potrebbe essere fisiologico.

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