Aeroporti

Privatizzazione Sac, quattro offerte per gli aeroporti di Catania e Comiso

di Andrea Scarso - 19 Nov 2026





Entra nel vivo la privatizzazione Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Si è chiusa la fase di raccolta delle offerte preliminari non vincolanti per l’acquisto di una partecipazione di maggioranza: a presentare una proposta sono stati quattro investitori, italiani e stranieri, sui dieci che erano stati ammessi alla seconda fase della procedura. I nomi dei quattro offerenti e il contenuto delle loro proposte non sono stati resi noti.

Privatizzazione Sac, cosa succede adesso

Il passaggio successivo della privatizzazione Sac spetta alla stessa società di gestione, che dovrà nominare una commissione composta da esperti nazionali. Sarà questo organismo a esaminare le offerte, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico, prima delle fasi decisive della gara. Non è stato ancora comunicato un calendario per le offerte vincolanti.

Nella nota diffusa al termine della fase, Sac sottolinea che il percorso “si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e tutela della concorrenza”. L’obiettivo dichiarato è individuare un partner qualificato in grado di accompagnare la crescita dei due scali, quello di Fontanarossa e quello ibleo di Comiso.

Dalle quattordici manifestazioni di interesse a quattro offerte

La procedura era stata avviata con la raccolta delle manifestazioni di interesse per almeno il 51% del capitale della società. A fine luglio la Sac aveva comunicato di aver ricevuto quattordici candidature, di cui dieci ammesse alla seconda fase. Tra i soggetti ammessi figuravano grandi operatori aeroportuali e fondi infrastrutturali internazionali, come Corporacion America Airports, Royal Schiphol Group, Mundys, Adani Airport Holdings, Save, 2I Aeroporti, Mag Overseas Investment, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund e Vinci Airports.

La privatizzazione Sac è osservata con attenzione anche dagli enti locali. A Catania la commissione speciale del consiglio comunale, presieduta da Graziano Bonaccorsi, chiede regole precise per la cessione. La partita si intreccia inoltre con le politiche regionali sui collegamenti aerei, a partire dal potenziamento delle rotte da Comiso annunciato nei giorni scorsi dalla Regione.

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