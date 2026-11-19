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Regionali 2027, Forza Italia rivendica il candidato: il caso Mulè agita il centrodestra

di Federico Conti - 19 Nov 2026





Nel centrodestra siciliano si apre ufficialmente la partita delle Regionali 2027. Forza Italia ha riunito a Roma i propri vertici: il segretario Antonio Tajani, i vicesegretari Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni, i capigruppo Enrico Costa e Stefania Craxi. Il giorno dopo un’indiscrezione ha indicato nel vicepresidente della Camera Giorgio Mulè il candidato designato per la presidenza della Regione, scatenando una serie di reazioni a catena.

Regionali 2027, la nota di Forza Italia e la replica di Schifani

A frenare è stata la stessa Forza Italia, con una nota in cui il partito chiarisce che nel vertice si è parlato soprattutto della manovra e che, sulle elezioni siciliane, “si è ribadito il principio che spetta a Forza Italia indicare il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia, senza entrare nel merito delle candidature”. Secondo quanto riferito dall’Ansa, da un colloquio tra i vertici di Fratelli d’Italia e Forza Italia sarebbe emerso un accordo di massima: la scelta toccherebbe agli azzurri, con l’obiettivo di chiudere entro metà dicembre. Sempre secondo la stessa ricostruzione, il nome di Mulè resterebbe in campo soltanto se Renato Schifani rinunciasse a ricandidarsi alle Regionali 2027.

Il governatore uscente ha risposto sui social, senza fare nomi. “C’è chi lavora e chi chiacchiera. Io continuo a occuparmi della Sicilia: l’agenda è già abbastanza piena”.

Gli alleati chiedono un tavolo di coalizione

La fuga in avanti ha irritato gli altri partiti della maggioranza. Per il coordinatore regionale dell’Mpa Fabio Mancuso, “La notizia della designazione di un candidato a presidente della regione è risultata falsa.” Mancuso aggiunge che “non ci risulta che Renato Schifani abbia ritirato la sua candidatura”.

Dalla Lega il segretario regionale Nino Germanà avverte: “Non sarà un singolo partito a decidere, ma l’intero centrodestra”. E rilancia: “Qualora Forza Italia dovesse mettere in discussione la ricandidatura del presidente Renato Schifani, la Lega è pronta a fare le proprie proposte, anche più di una.” Ancora più netto il deputato Vincenzo Figuccia, secondo cui la presidenza “Non è una casella assegnata per sempre a un partito”. Anche Costituente Popolare, con Carmelo Pace, Decio Terrana e Massimo Dell’Utri, chiede una scelta condivisa: “Non rivendichiamo primati e non poniamo veti, ma rivendichiamo pari dignità politica e condivisione delle scelte su temi come sanità, lavoro e infrastrutture”. In vista delle Regionali 2027 la coalizione deve ora decidere se la discussione resterà a Roma o passerà da un tavolo comune.

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