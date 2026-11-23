Ambiente

Termovalorizzatori di Palermo e Catania, l’iter slitta di 50 giorni

di Edoardo Gentile - 23 Nov 2026





La Regione Siciliana respinge l’accusa di nuovi ritardi sui due impianti destinati a chiudere il ciclo dei rifiuti nell’isola. L’iter dei termovalorizzatori di Palermo e Catania ha subito uno slittamento di circa 50 giorni, ma secondo Salvo Cocina, dirigente ad interim dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, la procedura non si è fermata. “L’iter prosegue ed è in fase conclusiva, non c’è alcuno stop”, assicura.

Iter dei termovalorizzatori, perché i tempi si allungano

Il ritardo riguarda il procedimento autorizzatorio unico regionale degli impianti previsti a Bellolampo, a Palermo, e a Pantano d’Arci, a Catania. Dopo la conferenza di servizi e la fase delle osservazioni sui 184 nuovi elaborati tecnici depositati dalla Regione, associazioni ambientaliste e sindacati avevano chiesto più tempo per gli approfondimenti, minacciando anche ricorsi al Tar. “La Regione ha ritenuto di accogliere la richiesta, concedendo altri quindici giorni”, spiega Cocina, con la conseguenza di dover riconvocare le conferenze di servizi già concluse.

Sull’iter dei termovalorizzatori il dirigente tiene a precisare la causa del ritardo: “L’allungamento complessivo di circa 50 giorni dell’iter deriva unicamente da questo riavvio e non da altre motivazioni”. E rivolge una critica a chi oggi lamenta i tempi lunghi, osservando che a protestare sono gli stessi che avevano giudicato troppo stretti i termini per le osservazioni.

Il nodo dell’acqua a Bellolampo

Tra le questioni sollevate c’è anche l’approvvigionamento idrico dell’impianto palermitano, dato che a Bellolampo manca una fornitura di acqua potabile. “Si tratta di un’annosa carenza strutturale nota sin dall’inizio”, ammette Cocina. Il progetto prevede l’utilizzo dell’acqua ricavata dal trattamento del percolato della discarica, mentre l’acqua potabile servirà solo per i servizi igienici: secondo il dirigente “basteranno due o tre autobotti al mese”.

La Regione respinge così le ricostruzioni secondo cui l’entrata in funzione dei due impianti potrebbe slittare dal 2028 al 2030. L’iter dei termovalorizzatori è seguito da un tavolo tecnico convocato periodicamente a Palazzo d’Orléans dal presidente Renato Schifani.

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