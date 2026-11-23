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Regione, Germanà: “Se non sarà Schifani, abbiamo il nostro nome”

di Federico Conti - 23 Nov 2026





La Lega alza la voce nel centrodestra siciliano e mette sul tavolo l’ipotesi di un candidato della Lega alla presidenza della Regione. In un’intervista a Repubblica Palermo, il segretario regionale del partito e senatore Nino Germanà ha chiarito la linea in vista delle elezioni del 2027: il sostegno a Renato Schifani resta, ma se la coalizione dovesse cambiare cavallo, il Carroccio non resterà a guardare.

Un candidato della Lega se Schifani non correrà

“Se non sarà Schifani, abbiamo il nostro nome.” È la frase con cui Germanà risponde alla fuga in avanti di Forza Italia, che nei giorni scorsi aveva riunito a Roma i propri vertici e da cui era emerso il nome del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, poi smentito dallo stesso partito. Il segretario leghista non ha gradito il metodo: “Un vertice al quale manca un pezzo del vertice non è un vertice.”

Per Germanà la scelta di un eventuale candidato della Lega o di qualunque altro nome deve passare dal tavolo nazionale della coalizione, che tiene conto anche delle altre regioni chiamate al voto. Il senatore esclude che a dicembre possa arrivare un annuncio sul candidato e rivendica la forza di un’alleanza compatta: “Il centrodestra unito in Sicilia è imbattibile, Crocetta docet”, con l’invito a fissare regole chiare e a garantire il rispetto tra gli alleati. Nell’intervista Germanà difende anche l’esperienza di Schifani e l’assessore Luca Sammartino.

La richiesta di commissariare il Cas

Accanto alla partita politica, il leader della Lega in Sicilia apre un fronte sulle autostrade. Germanà chiede un commissariamento imminente del Consorzio per le autostrade siciliane, da concordare con la Regione, che ne è il principale azionista. A motivare la richiesta è la sicurezza della rete: “Ci sono stati tre morti soltanto nell’ultimo mese”.

La posizione di Germanà si aggiunge a quella del deputato questore Vincenzo Figuccia, che chiede di discutere prima di programmi e territori e solo dopo di nomi. L’ipotesi di un candidato della Lega si inserisce così nel confronto interno alla maggioranza, mentre all’Ars entra nel vivo l’esame della Finanziaria 2027-2029.

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