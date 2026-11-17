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Terremoto nel Tirreno meridionale, scossa di magnitudo 3.8 all’alba avvertita a Palermo

di Edoardo Gentile - 17 Nov 2026





Alle 6:51 di martedì 17 novembre la Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato un nuovo terremoto nel Tirreno meridionale, di magnitudo locale 3.8, con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato in mare, nel tratto compreso tra le coste delle province di Palermo e Messina, a circa 68 chilometri a ovest di Malfa, nelle isole Eolie.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione a Palermo e a Bagheria. Al momento non risultano danni a persone o a edifici. Poco dopo, alle 7:07, nella stessa zona è stato registrato un secondo evento, più debole, di magnitudo 2.8.

Terremoto nel Tirreno meridionale, uno sciame che dura da settimane

Il terremoto nel Tirreno meridionale di questa mattina non è un episodio isolato. Il tratto di mare a nord della Sicilia è interessato da circa un mese da una sequenza sismica che ha avuto il suo momento più intenso il 23 ottobre. Quel giorno una scossa di magnitudo 5.5 venne avvertita in gran parte della fascia settentrionale dell’isola, dalle Eolie fino a Palermo, e fu seguita da numerose repliche. Per precauzione scattò l’allerta maremoto, poi revocata, e l’Università di Palermo sospese le attività didattiche.

Nelle settimane successive l’attività è proseguita a intensità più bassa. L’11 novembre un evento di magnitudo 4.1 al largo delle Eolie è stato percepito ancora una volta nel capoluogo, seguito da alcune repliche minori. Tra il 13 e il 14 novembre la sismicità si è spostata verso la costa nord orientale del Messinese, con scosse di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.7. Il 16 novembre gli strumenti hanno registrato diversi eventi di magnitudo inferiore a 2.5 nello stesso specchio d’acqua.

Il monitoraggio dell’Ingv

Gli esperti dell’Ingv continuano a seguire l’evoluzione del terremoto nel Tirreno meridionale e dell’intera sequenza, che interessa un’area caratterizzata da intensa attività tettonica. Il Tirreno meridionale è infatti una delle zone sismicamente più attive del Mediterraneo, dove le scosse avvengono spesso a profondità variabili, da pochi chilometri fino a centinaia di chilometri sotto il fondale.

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