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Mattarella a Palermo contro le mafie, Schifani rivendica il modello siciliano

di Edoardo Gentile - 17 Nov 2026





Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palermo per la Giornata internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Ieri l’aula magna del Palazzo di giustizia ha ospitato la cerimonia promossa dalla Corte d’appello, dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dall’Ordine degli avvocati di Palermo, alla presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio, della presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, del procuratore nazionale Giovanni Melillo e della direttrice esecutiva dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, Monica Juma.

La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale dell’Onu nel marzo 2024 e cade il 15 novembre, anniversario dell’adozione della Convenzione di Palermo nel 2000. La scelta del capoluogo siciliano richiama anche il lavoro di Giovanni Falcone sulla cooperazione giudiziaria internazionale.

Mattarella a Palermo, il modello siciliano secondo Schifani

Con Mattarella a Palermo, il presidente della Regione Renato Schifani ha rivendicato il percorso compiuto dall’isola. “La Sicilia ha pagato un prezzo altissimo alla criminalità organizzata, ma in questi anni istituzioni e società civile hanno fatto registrare significativi passi in avanti e molte delle misure di contrasto adottate nell’isola sono oggi prese a modello a livello nazionale.” Tra queste ha citato la legge “Liberi di scegliere”, che a suo giudizio sottrae alla mafia consenso e giovani da reclutare.

Il governatore ha poi indicato il limite dell’azione giudiziaria. “La repressione, seppur necessaria, da sola non è sufficiente.” Per Schifani la risposta passa anche dalle politiche sociali ed economiche: la legge contro la povertà, gli aiuti alle famiglie indebitate e contro il caro mutui, gli investimenti nella scuola, il bonus palestre, la norma sul South working e la Super Zes, pensata per attirare capitali privati e creare occupazione.

Nordio e Melillo: la sfida è globale

Sulla stessa linea il ministro Nordio, che ha insistito sulla dimensione internazionale del fenomeno. “Nessun ordinamento statale per quanto forte e attrezzato può affrontare isolatamente fenomeni criminali che hanno natura transnazionale.” Il Guardasigilli ha rivendicato il ruolo dell’Italia come Paese che ha conosciuto per primo la violenza mafiosa e messo a punto strumenti di contrasto oggi studiati all’estero, aggiungendo che servono prevenzione, educazione e fiducia nelle istituzioni.

Il procuratore Melillo ha sottolineato che l’obiettivo non è rincorrere le continue trasformazioni dei clan, “ma di affermare che nessun potere criminale transnazionale può considerarsi sottratto al diritto internazionale”. Monica Juma ha invece reso omaggio alla città che ospitava la cerimonia: “Palermo è anche la città del riscatto.” Nel suo intervento ha ricordato Falcone e Borsellino come simboli del prezzo pagato per difendere lo Stato di diritto, in un’aula che custodisce la memoria di tante vittime della mafia.

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