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Voto sulla Nadefr, l’Ars dice sì ai conti di Schifani ma Sud chiama Nord si sfila

di Federico Conti - 18 Nov 2026





Via libera di Sala d’Ercole alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2027-2029, ma il voto sulla Nadefr lascia sul terreno più di un segnale politico. Ieri il testo è passato con 21 voti favorevoli e 6 contrari, con 40 deputati presenti in Aula. In 13 non hanno votato: tra loro il gruppo di Sud chiama Nord di Cateno De Luca e sei parlamentari della maggioranza di centrodestra.

Voto sulla Nadefr, il governo rivendica la crescita

Per il governo regionale il documento fotografa un’economia in ripresa. La stima di crescita del Pil siciliano per il 2026 è stata portata dallo 0,5% indicato a giugno all’1,1%, mentre lo scenario programmatico prevede un aumento dell’1,9% nel 2026, dell’1,6% nel 2027, dell’1,7% nel 2028 e dell’1,8% nel 2029. Tra il 2019 e il 2024, secondo i dati richiamati dalla Regione, il Pil reale dell’isola è cresciuto del 9,3%, contro una media nazionale del 5,8%.

Sul fronte dei conti pesa il rendiconto 2025, chiuso con un avanzo di amministrazione di circa 7,36 miliardi di euro, a fronte di un disavanzo che nel 2018 superava i 7,3 miliardi. “I dati sono positivi e confermano che l’economia siciliana continua a crescere”, ha commentato il presidente della Regione Renato Schifani. Per l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino il 2026 è “l’anno del risanamento dei conti regionali”.

Le critiche di Sud chiama Nord e del M5S

Di tutt’altro avviso Cateno De Luca, che ha motivato così l’assenza del suo gruppo al voto sulla Nadefr. “Non abbiamo partecipato al voto perché questa Nota di aggiornamento non aggiunge assolutamente nulla di nuovo al DEFR.” Il leader di Sud chiama Nord contesta in particolare l’assenza di fondi per la Super Zes sicula, per la quale il movimento aveva chiesto uno stanziamento da un miliardo, oltre alla mancanza di misure per gli enti locali e di una strategia sulla sanità. De Luca prevede tempi lunghi per la manovra e ironizza: “Sicuramente attenderemo la Befana, che ci porterà il carbone mentre saremo ancora in Aula a discutere la legge di stabilità del Governo Schifani.”

Critiche anche dal Movimento 5 Stelle, che punta il dito sul disavanzo della sanità. Il governo stima che scenderà da 650 a 400 milioni entro fine anno, una previsione che il capogruppo Antonio De Luca giudica irrealistica: “Dire che il disavanzo del bilancio sanitario scenderà dai 650 ai 400 milioni entro fine anno è una castroneria”. Per i pentastellati, con i dati disponibili fino a giugno, il buco supererà i 700 milioni. Il voto sulla Nadefr arriva mentre la legge di stabilità 2027-2029 è all’esame delle commissioni, con l’obiettivo dichiarato dal governo di approvarla entro fine anno.

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