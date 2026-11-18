Mosaico

Fondo di solidarietà comunale, la Regione al fianco di Anci Sicilia nel ricorso al Tar

di Federico Conti - 18 Nov 2026





La Regione Siciliana entra nella battaglia dei sindaci contro i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale. Dopo un incontro con il presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano, al quale ha partecipato anche l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, il presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato che il governo regionale sosterrà formalmente il ricorso presentato dall’associazione dei Comuni davanti al Tar del Lazio.

La giunta dovrà approvare una delibera con cui la Regione interverrà nel giudizio amministrativo “ad adiuvandum”, cioè a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, per chiedere la revisione del meccanismo di distribuzione delle risorse.

Fondo di solidarietà comunale, cosa contestano i Comuni

Il ricorso, sostenuto da Anci Sicilia insieme a 29 Comuni dell’isola, è rivolto contro il ministero dell’Economia e delle finanze. Al centro della contestazione c’è il criterio della spesa storica, che in Sicilia continua a essere utilizzato per ripartire il fondo tra gli enti locali. Nelle regioni a statuto ordinario si applica invece un sistema perequativo basato sui fabbisogni standard e sulla capacità fiscale dei singoli Comuni. Secondo le stime di Anci Sicilia, questa differenza costa ai municipi siciliani circa 200 milioni di euro l’anno.

Il governatore ha spiegato così la decisione: “La Regione Siciliana sosterrà il ricorso che l’Anci Sicilia ha presentato al Tar del Lazio contro i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Saremo al fianco dei Comuni in questa battaglia per modificare la modalità di ripartizione delle risorse che finora ha generato una disparità di trattamento tra gli enti locali siciliani e quelli delle regioni a statuto ordinario, penalizzando l’Isola per centinaia di milioni di euro”.

La soddisfazione di Anci Sicilia

Dall’associazione dei Comuni arriva un apprezzamento per la scelta della Regione. “Il sostegno della Regione rafforza la richiesta dei Comuni siciliani di rivedere criteri che incidono sulla qualità, sulla continuità e sull’accessibilità dei servizi ai cittadini”, affermano Amenta e Alvano, secondo i quali la decisione permette a Regione e Comuni di presentarsi con una posizione comune nel confronto con il governo nazionale.

I vertici di Anci indicano anche la direzione da seguire sul fondo di solidarietà comunale. “Chiediamo criteri di riparto più equi, che tengano conto dei fabbisogni delle comunità e della capacità fiscale dei Comuni.” L’obiettivo, spiegano, è ridurre le differenze nella qualità dei servizi che i cittadini trovano nei diversi territori. Ora la parola passa alla giunta regionale, chiamata a formalizzare l’intervento, e poi ai giudici amministrativi.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA