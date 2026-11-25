Economia

Imposte in Sicilia, UniCredit versa 107,2 milioni alla Regione: in manovra un marchio per le imprese che aderiscono

di Edoardo Gentile - 25 Nov 2026





UniCredit ha versato alla Regione Siciliana 107,2 milioni di euro per il 2026, contro i 102,4 milioni dell’anno precedente. L’annuncio è arrivato ieri a Palazzo d’Orléans, a Palermo, dopo l’incontro tra il presidente Renato Schifani e Salvatore Malandrino, regional manager di UniCredit Sicilia. La cifra pesa anche sul piano simbolico, perché la banca ha la sede legale a Milano e il tema è quanta parte delle imposte in Sicilia legate all’attività svolta nell’Isola resti poi sul territorio.

Il governatore ha commentato il versamento con queste parole: “Ringrazio per questo gesto di collaborazione”. Nella lettura della Regione, l’incremento è un segnale positivo di crescita economica sul territorio.

Il versamento di UniCredit e il riferimento allo Statuto

Rispetto al 2025 il versamento sale di 4,8 milioni di euro, pari a un aumento di circa il 4,7 per cento. Nei testi consultati il riferimento normativo è l’articolo 37 dello Statuto siciliano.

Schifani ha anche annunciato una misura pensata per incoraggiare altre aziende a seguire lo stesso percorso, senza imporre nuovi obblighi.

Una norma per far versare le imposte in Sicilia alle imprese con sede fuori

La misura è contenuta nella manovra finanziaria per il prossimo triennio ed è ancora in discussione all’Ars. Il meccanismo è definito premiale e reputazionale: le imprese con sede legale fuori dalla Sicilia che sceglieranno di versare nell’Isola la quota di imposte legata alle attività svolte sul territorio riceveranno un certificato annuale e potranno usare un marchio regionale dedicato nella comunicazione istituzionale.

L’adesione è volontaria e non comporta obblighi burocratici né aggravi fiscali. La misura, inoltre, è a costo zero per il bilancio regionale. Sul punto Schifani ha detto: “L’adesione resta volontaria: scegliamo la strada della collaborazione”.

Il nodo, ora, è politico e parlamentare. Il marchio e il certificato dovranno superare l’esame dell’Aula insieme al resto della manovra, e la loro efficacia dipenderà dalla scelta delle aziende di versare le imposte in Sicilia senza che la legge le obblighi a farlo.

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