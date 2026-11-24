Cronaca

Scuole del Siracusano, tangenti al 15% sui fondi europei e Pnrr: sei misure interdittive

di Edoardo Gentile - 24 Nov 2026





Gare costruite a tavolino, lavori pagati ma mai realizzati e una percentuale fissa sugli importi che finiva a chi gestiva gli appalti. È lo scenario che la Procura europea di Palermo delinea nell’inchiesta sui finanziamenti destinati a due istituti superiori delle scuole del Siracusano, sfociata in sei misure interdittive. I provvedimenti, firmati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa su richiesta dei magistrati europei, sono stati eseguiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Siracusa.

Sotto la lente ci sono circa 1,5 milioni di euro provenienti dai programmi Fesr 2014-2020 e React Eu e dal Pnrr, attraverso le linee Next Generation Class e Labs. Quelle risorse dovevano servire ad abbattere le barriere architettoniche e ad allestire laboratori didattici innovativi all’istituto Ettore Majorana di Avola e all’istituto superiore di Palazzolo Acreide. Il fascicolo è seguito dai pubblici ministeri Calogero Ferrara e Amelia Luise. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico.

Il sistema delle tangenti nelle scuole del Siracusano

Per gli investigatori il ruolo centrale sarebbe stato quello del direttore dei servizi generali e amministrativi, in servizio in entrambi gli istituti. Il funzionario avrebbe agito di concerto con un imprenditore originario di Modica, intervenendo più volte sulle procedure con cui venivano scelti i fornitori. Secondo l’accusa le selezioni erano soltanto di facciata: le imprese destinate a vincere sarebbero state decise in anticipo, mentre altri operatori venivano chiamati in causa solo per dare l’apparenza di un confronto regolare.

Il prezzo di quel favore, sempre secondo la ricostruzione, era una somma pari al 15% dell’imponibile che le aziende fatturavano alle scuole. La divisione ipotizzata dagli inquirenti prevedeva il 5% per il dipendente scolastico e il 10% per l’imprenditore che curava i rapporti con le ditte.

Lavori mai eseguiti e false attestazioni

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle avrebbero portato alla luce anche il destino concreto di quei soldi. In più casi opere e forniture non corrispondevano a quanto previsto dai capitolati, in altri non sarebbero mai state realizzate: interventi di illuminazione e di verniciatura, l’automazione di un cancello, la consegna di alcune porte. Gli investigatori segnalano inoltre irregolarità nella certificazione delle prestazioni e nel rendiconto delle ore del personale, che secondo la Procura europea sarebbero state coperte da false attestazioni della dirigente scolastica, alla guida di entrambi gli istituti.

Scuole del Siracusano, chi sono gli indagati

In tutto gli indagati sono sette. Il direttore amministrativo, Benedetto Sirugo, è stato sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio per dodici mesi e nei suoi confronti è scattato il sequestro di beni per oltre 30mila euro, ritenuti il profitto dei reati. Cinque imprenditori e professionisti, Santi Lo Tauro, Giuseppe Paolo Pilano, Antonio Pisana, Vito Cantone e Gentjan Resulaj, non potranno esercitare attività d’impresa per sei mesi.

Diversa la posizione della dirigente Calogera Alaimo. Nei suoi confronti il gip Simone De Martino non ha adottato misure immediate e ha disposto un interrogatorio preventivo, dopo il quale deciderà se applicare o meno un provvedimento cautelare.

L’ordinanza è stata emessa nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni dovranno quindi trovare riscontro nel corso del procedimento e per tutte le persone coinvolte vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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