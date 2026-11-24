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Capodanno Rai a Palermo, “L’Anno che Verrà” in diretta da piazza Politeama

di Edoardo Gentile - 24 Nov 2026





Sarà piazza Politeama ad accogliere il pubblico e le telecamere di Rai 1 nella notte di San Silvestro. Dopo l’annuncio della città, arriva la conferma del luogo scelto per il Capodanno Rai a Palermo: “L’Anno che Verrà” andrà in onda in diretta il 31 dicembre, in prima serata, dallo spazio compreso tra piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo, che i palermitani chiamano semplicemente Politeama.

Sopralluoghi e conduzione, torna Marco Liorni

La decisione è maturata dopo i sopralluoghi e le verifiche tecniche condotte da una delegazione dell’azienda di viale Mazzini insieme alle istituzioni locali e alla Regione Siciliana. Al timone della serata ci sarà ancora una volta Marco Liorni, alla guida del programma per il terzo anno consecutivo. Musica, spettacolo e ospiti accompagneranno i telespettatori fino al brindisi di mezzanotte, mentre i nomi degli artisti che saliranno sul palco saranno resi noti nelle prossime settimane.

Il Capodanno Rai a Palermo nell’accordo con Rai Com

La diretta rientra nella convenzione biennale tra la Regione e Rai Com, firmata il 20 aprile a Palazzo d’Orléans dal presidente Renato Schifani e dall’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo. L’intesa vale complessivamente 6.676.920 euro: 3.315.580 per il 2026 e 3.361.340 per il 2027. In ciascuna delle due annualità 800mila euro sono destinati alla serata di fine anno, mentre la parte più consistente finanzia gli spazi dedicati all’Isola nei palinsesti televisivi e radiofonici del servizio pubblico.

“La partnership sottoscritta con la Rai è un’ottima vetrina per la Regione Siciliana”, ha commentato Schifani, ricordando che paesaggi, cultura ed enogastronomia siciliani continueranno a comparire in trasmissioni come Unomattina, Linea Verde, Geo e Ballando con le Stelle.

Aspettando il Capodanno Rai a Palermo, lo speciale di Alberto Angela

Il calendario televisivo dedicato a Palermo non si esaurisce con la notte del 31. La sera di Natale, in prima serata su Rai 1, andrà in onda “Stanotte a… Palermo”, lo speciale firmato da Alberto Angela, che ha già girato in città le riprese. Sempre in base all’accordo, il Capodanno di fine 2027 dovrebbe invece trasferirsi in un’altra città siciliana.

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