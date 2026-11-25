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Schifani e Minardo concordano modifiche alla manovra. All’Ars quasi 500 emendamenti del M5S

di Federico Conti - 25 Nov 2026





Il presidente della Regione Renato Schifani e il commissario regionale di Forza Italia Nino Minardo hanno concordato modifiche alla manovra. L’incontro si è svolto ieri mattina a Palermo e ha avuto al centro il disegno di legge di stabilità, approvato dalla giunta il 10 novembre e ora all’esame dell’Assemblea regionale siciliana. Secondo quanto riferito dall’Ansa, i due hanno convenuto interventi sul testo base per migliorarlo.

Quello di ieri è stato il primo confronto tra i due dopo le polemiche interne a Forza Italia, il partito del governatore. L’appuntamento può leggersi come un segnale di distensione e, insieme, come un passaggio preparatorio al voto in Aula, dove il testo dovrà superare il giudizio dei deputati in un clima non semplice per la maggioranza.

Le modifiche alla manovra e i tempi del voto all’Ars

Il ddl di stabilità vale circa 1,7 miliardi di euro per il triennio 2027-2029 ed è accompagnato dal bilancio di previsione. Le commissioni di merito hanno avuto tempo fino al 24 novembre per esaminare le parti di loro competenza, da oggi il testo passa alla commissione Bilancio e, il 10 dicembre, alla discussione generale a Sala d’Ercole. L’obiettivo è il via libera definitivo entro il 22 dicembre, per evitare l’esercizio provvisorio.

In questo calendario serrato le modifiche alla manovra concordate tra Schifani e Minardo possono servire a ridurre gli attriti dentro Forza Italia prima che la discussione entri nel vivo. Resta da capire quali saranno gli interventi e se troveranno un accordo ampio anche con gli alleati.

Quasi 500 emendamenti del M5S e timori di voto segreto

Intanto all’Ars il clima resta acceso. Il Movimento 5 Stelle ha depositato quasi 500 emendamenti alla finanziaria, come ha spiegato il capogruppo Antonio De Luca. Nel frattempo tiene banco il Fondo per gli investimenti territoriali: l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò dice di aver ricevuto centinaia di istanze, mentre il deputato pentastellato Adriano Varrica contesta il meccanismo e ha annunciato un esposto alla Corte dei conti.

Qualche novità è arrivata in commissione, dove il Fondo autonomie locali è salito da 400 a 420 milioni di euro, come ha riferito il deputato del Pd Mario Giambona. Il capogruppo dem Catanzaro, inoltre, sostiene l’aumento delle giornate lavorative dei forestali. Sullo sfondo tornano i timori di voto segreto, mentre in Aula è atteso oggi Tamajo.

Per le modifiche alla manovra, dunque, il vero banco di prova non sarà l’intesa tra Schifani e Minardo, ma la tenuta dei numeri quando si comincerà a votare. Nelle prossime ore si capirà se l’accordo raggiunto a Palermo basterà a contenere emendamenti e franchi tiratori.

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