Cronaca

Incidente a Lentini, muore Fabrizio Scatà: addio al dirigente storico della Fai-Cisl

di Edoardo Gentile - 19 Mar 2026





Il sindacalista aveva 60 anni. La dinamica dello schianto sulla Provinciale è ancora al vaglio dei carabinieri. Il cordoglio del sindacato: “Perdiamo un collega di riconosciuta competenza”.

Fabrizio Scatà, storico dirigente della Fai-Cisl, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada Provinciale nei pressi di Lentini, in provincia di Siracusa. Aveva 60 anni. La notizia ha gettato nel lutto l’intera organizzazione sindacale, che lo ricorda come una figura di riferimento per il settore agricolo e forestale.

Chi era Fabrizio Scatà

Nato a Palazzolo Acreide il 25 aprile 1965, Scatà aveva dedicato quasi quarant’anni della sua vita al sindacato. Il suo percorso nella Cisl era iniziato nel 1987 come segretario comunale, per poi proseguire come segretario territoriale della Fisba-Cisl dal 1993 e come segretario regionale della Fai-Cisl Sicilia dal 2001. Nel 2008 era stato eletto nella segreteria nazionale, ruolo che aveva ricoperto fino al 2014. Negli ultimi anni ricopriva la carica di vicepresidente del Filcoop Sanitario, il fondo integrativo dei lavoratori delle cooperative e dei consorzi agricoli.

Le indagini sull’incidente

I carabinieri, coordinati dal luogotenente Silvio Puglisi, stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’impatto.

Il cordoglio della Fai-Cisl

Il reggente nazionale Antonio Castellucci ha affidato ai social il messaggio di lutto dell’organizzazione, definendo quella odierna una giornata di profonda tristezza e ricordando Scatà come un collega capace e appassionato. Al cordoglio si sono unite tutte le strutture regionali e territoriali della Fai-Cisl, la Fondazione Studi e Ricerche e l’associazione Terra Viva.

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