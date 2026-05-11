Cronaca

Spari alle vetrine di alcune attività commerciali nello Zen di Palermo

di Edoardo Gentile - 11 Mag 2026





Nove colpi nella notte, due negozi nel mirino

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, due attività commerciali di via Luigi Einaudi nel quartiere Zen di Palermo sono state colpite da alcuni spari. Cinque proiettili, esplosi secondo una prima ricostruzione con un kalashnikov, hanno raggiunto la vetrina di Armanio’s Bakery, pizzeria-panificio. Quattro colpi di pistola hanno invece centrato la macelleria Da Totuccio, a pochi numeri civici di distanza. I dipendenti presenti all’interno del panificio al momento degli spari sono rimasti illesi.

Intervento e indagini della squadra mobile

Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo e la polizia scientifica, che ha eseguito i rilievi balistici. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile di Palermo.

Serie di episodi nel quadrante nord della città

La squadra mobile sta lavorando per mettere in relazione l’accaduto con altri episodi simili delle ultime settimane: i colpi di kalashnikov contro il ristorante Al Brigantino, quelli contro un’autorimessa di via Sferracavallo e il raid contro la sede dell’autonoleggio Sicily by Car di Tommaso Dragotto, in via San Lorenzo. Giovedì mattina, bottiglie contenenti liquido infiammabile erano state trovate davanti a diversi esercizi commerciali di Sferracavallo e Tommaso Natale.

Leggi anche: Mercato Zen a Palermo fermato dai funerali dell’imputato dell’operazione Bivio