Cronaca

Mercato Zen a Palermo fermato dai funerali dell’imputato dell’operazione Bivio

di Edoardo Gentile - 07 Mag 2026





Il mercato bloccato dai funerali

Giovedì mattina il mercato rionale dello Zen di Palermo non è stato allestito. Un gruppo di giovani in scooter ha intimorito gli ambulanti che tentavano di montare i gazebo in via Luigi Einaudi, comunicando che il mercato non si sarebbe tenuto. L’episodio è legato ai funerali di Carmelo Barone, 64 anni, pluripregiudicato per furto e rapina, indagato per tentativo di omicidio e porto abusivo di armi clandestine, imputato nel processo nato dall’operazione antimafia Bivio.

I figli di Barone, Veronica e Beppe, avevano anticipato tutto su Facebook: “Giovedì si terranno i funerali di nostro padre, ci scusiamo con le persone del mercato ma essendo che nostro padre è molto amato non si fa il mercato fatelo girare nel modo che arriva a tutti”. Il mercato non ha aperto. I funerali si sono svolti nel quartiere, con la bara tenuta a spalle sopra le teste dei presenti, palloncini in cielo e fuochi d’artificio.

Il profilo di Barone e l’operazione Bivio

Barone era stato arrestato e poi scarcerato per una sparatoria avvenuta nel 2020 proprio tra le vie Ludovico Bianchini e Luigi Einaudi, la stessa zona del mercato. Il conflitto a fuoco aveva coinvolto i fratelli Letterio e Pietro Maranzano. In sede processuale emerse che erano stati i Maranzano a sparare: Barone fu condannato per il solo porto abusivo dell’arma. Era inoltre imputato nel procedimento scaturito dall’operazione Bivio, l’indagine antimafia sul mandamento di Tommaso Natale.

Le reazioni

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, si è recato sul posto esprimendo “la più ferma condanna”. Ha annunciato che il Comune trasmetterà una segnalazione alle autorità competenti, d’intesa con il sindaco Roberto Lagalla, per accertare responsabilità e circostanze. Il deputato regionale Ismaele La Vardera e i consiglieri comunali Giulia Argiroffi e Ugo Forello hanno parlato di “imposizione con metodo mafioso” e chiesto un intervento immediato delle istituzioni a tutela dei commercianti.