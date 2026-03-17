Cronaca

Maxi tamponamento nella galleria Messina-Palermo: coinvolti circa 80 mezzi, traffico in tilt

di Andrea Scarso - 17 Mar 2026





Un incidente a catena nella galleria Villafranca sull’A20 ha bloccato completamente la circolazione in direzione Palermo. Sul posto vigili del fuoco, polizia e personale del 118.

Un tamponamento nella galleria Messina-Palermo di proporzioni eccezionali si è verificato nella mattinata di oggi sull’autostrada A20, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta, in provincia di Messina. Secondo i primi dati diffusi dai vigili del fuoco della Città dello Stretto, sarebbero circa 80 i veicoli rimasti coinvolti: autovetture, furgoni e mezzi pesanti che procedevano nella corsia in direzione del capoluogo siciliano.

Autostrada A20 bloccata: la gestione dell’emergenza

La circolazione sull’A20 è al momento completamente interrotta nel tratto interessato per permettere alle squadre di soccorso di operare in sicurezza. I vigili del fuoco sono impegnati su più fronti: districare i mezzi accatastati, assistere le persone rimaste intrappolate all’interno della galleria e mettere in sicurezza i serbatoi dei veicoli, con il rischio di perdite di carburante che rende l’intervento particolarmente delicato.

Chi è al lavoro sul posto

Oltre ai vigili del fuoco, presenti con diverse unità operative, sulla scena dell’incidente stanno lavorando anche gli agenti della polizia stradale per la gestione del traffico e i rilievi del caso, e il personale del 118 per prestare assistenza sanitaria alle persone coinvolte. Al momento non sono stati comunicati dati ufficiali sul numero di feriti.