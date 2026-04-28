Cronaca

Cadono calcinacci in una scuola a Palermo: 4 feriti

di Edoardo Gentile - 28 Apr 2026





Dal soffitto di un’aula del liceo Maria Adelaide si sono staccati alcuni calcinacci, colpendo tre studentesse del quinto anno e un’insegnante. Tutte e quattro hanno riportato ferite lievi. A dare l’allarme non sono stati i sistemi di sicurezza dell’edificio, né il personale scolastico. Sono stati i compagni di classe, che hanno chiamato il 118 e prestato i primi soccorsi nell’immediato.

L’edificio che risale al 1776 –fondato da Ferdinando III di Borbone, diventato proprietà statale nel 1888– ospita oggi cinque ordini scolastici, dal primario al liceo scientifico internazionale. La mancata manutenzione di un patrimonio storico di queste proporzioni solleva ulteriori dubbi sull’episodio.

L’intervento dei vigili del fuoco e le ispezioni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’aula è stata dichiarata inagibile e messa in sicurezza. Le ispezioni condotte nel resto dell’edificio non hanno rilevato ulteriori criticità strutturali. Il problema sembra circoscritto al singolo locale, almeno secondo le verifiche effettuate nel corso del pomeriggio.

Le ispezioni in emergenza però rispondono alla logica di escludere pericoli immediati, diversamente da quella di una valutazione strutturale sistematica.

Le condizioni delle ferite

Due delle tre studentesse sono state trasportate al pronto soccorso con diverse escoriazioni. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione, ma si sono resi necessari i controlli sanitari per escludere conseguenze più serie. L’insegnante e la terza studentessa sono state visitate sul posto.

L’esito poteva essere diverso. I calcinacci caduti da un soffitto durante una lezione colpiscono chi si trova dove dovrebbe trovarsi, a fare quello che dovrebbe fare.

Un edificio storico, un problema strutturale

Il Maria Adelaide è una delle istituzioni scolastiche più antiche di Palermo. La sua storia –convento del Seicento, riforma borbonica del 1779, laicizzazione dell’Ottocento, statalizzazione nel 1888– è anche la storia di un edificio che ha attraversato secoli di usi diversi e interventi disomogenei.

Gestire patrimonio edilizio scolastico storico in Italia è una questione aperta, che incrocia competenze frammentate tra Comuni, Province, Regioni e Ministero dell’Istruzione, fondi strutturalmente insufficienti e priorità che raramente coincidono con la prevenzione.