Catania

Studente si presenta con un coltello a scuola: denunciato un minorenne a Mascalucia

di Andrea Scarso - 11 Giu 2026





Momenti di tensione in una scuola della provincia di Catania, dove un ragazzo di 17 anni è stato trovato in possesso di un’arma da taglio all’interno delle mura scolastiche. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, i quali hanno fatto scattare il sequestro del coltello e la successiva denuncia per il giovane studente.

L’allarme è partito direttamente dall’interno della struttura educativa grazie alla prontezza di alcuni compagni di classe e del personale della scuola. Le segnalazioni relative alla presenza di uno studente armato hanno attivato i protocolli di sicurezza interni, permettendo di gestire la situazione prima che potessero verificarsi conseguenze peggiori.

La scoperta nello zaino e l’intervento delle forze dell’ordine

La dirigenza scolastica ha agito tempestivamente per isolare il minorenne e accertare i fatti. Il diciassettenne è stato prontamente convocato negli uffici della vicepresidenza, dove è stato trattenuto in un ambiente protetto in attesa dell’arrivo dei familiari e dei militari dell’Arma.

I Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione degli effetti personali del giovane alla presenza dei genitori e dei docenti presenti. All’interno dello zaino del ragazzo è stato rinvenuto un coltello della lunghezza complessiva di circa 19 centimetri. L’oggetto è stato immediatamente preso in custodia dalle forze dell’ordine per essere sottoposto a sequestro preventivo.

Le conseguenze legali per il giovane diciassettenne

La vicenda si è conclusa con il deferimento del minorenne all’autorità giudiziaria competente per i minori. Al termine delle formalità di rito, i militari della Tenenza di Mascalucia hanno denunciato il ragazzo con l’accusa di porto ingiustificato di arma da taglio.

Resta ancora da chiarire il motivo per cui lo studente avesse deciso di portare l’arma a scuola. L’episodio accende nuovamente i riflettori sul tema della sicurezza negli istituti scolastici e sull’importanza della collaborazione tra studenti e responsabili didattici per prevenire potenziali situazioni di pericolo.