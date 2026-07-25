Francesca Jones e Fiona Ferro in finale ai “Palermo Ladies Open”

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di Italpress - 25 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Saranno Francesca Jones e Fiona Ferro a contendersi il titolo della 37ª edizione dei Palermo Ladies Open. La britannica, testa di serie numero 1 del tabellone e campionessa in carica, ha conquistato la seconda finale consecutiva in due settimane dopo il successo di domenica scorsa nel WTA 125 dell’Antico Tiro al Volo di Roma. Dall’altra parte della rete ci sarà la francese Fiona Ferro, che torna a disputare la finale del torneo palermitano sei anni dopo il successo conquistato nel 2020.

Nella prima semifinale Jones ha battuto la russa Alevtina Ibragimova con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 27 minuti di gioco. La ventunenne moscovita, numero 236 del ranking mondiale e allieva di Anastasia Myskina – vincitrice proprio a Palermo nel 1999 del primo dei suoi dieci titoli WTA – ha confermato il grande momento di forma, già, evidenziato la scorsa settimana al WTA 250 di Iasi, dove, partita dalle qualificazioni, era stata eliminata solo al terzo set da Paula Badosa dopo essere stata avanti 4-1. Dopo vere gestito con autorità il primo set, Jones ha accusato l’unico momento di difficoltà all’inizio del secondo quando, dopo aver ceduto il servizio, si è trovata sotto 4-2. La britannica ha però cambiato ritmo, infilando quattro giochi consecutivi e chiudendo l’incontro 6-4.

“È stata una partita difficile – ha detto Francesca Jones in conferenza stampa – lei ha giocato bene e nelle ultime due settimane è cresciuta tantissimo. La rispetto molto e sono felice di disputare un’altra finale. La partita dei quarti con la Ruggeri? Sono stata fortunata a riuscire a concludere il quarto di finale, ma stanotte non ho praticamente dormito e oggi avevo poche energie. Per questo ho cercato di spingere nel secondo set. Amo questo torneo e questo ambiente. Credo di valere qualcosa in più in classifica, ma gli infortuni mi hanno frenata. Il mio sogno resta quello di entrare tra le prime cinquanta del mondo“.

Soddisfatta del torneo disputato anche Alevtina Ibragimova: “Jones è cresciuta durante il match. Io ho commesso qualche errore, ma in quel momento lei ha giocato meglio. Sto attraversando un buon periodo e devo continuare a lavorare. Palermo mi è piaciuta tantissimo, mi sono goduta ogni momento, perfino il panorama dalla camera d’albergo. Anastasia Myskina è il mio coach e qui ha conquistato il suo primo titolo WTA. Spero un giorno di ripercorrere le sue orme“.

Nella seconda semifinale Fiona Ferro ha superato Lucia Bronzetti con un netto 6-2 6-3, in un’ora e 35 minuti, tornando così in finale al Country Time Club a sei anni di distanza dal trionfo del 2020, quando conquistò il titolo battendo Anett Kontaveit. La francese ha comandato l’incontro dall’inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo e conquistando con autorità il pass per l’ultimo atto del torneo. La tennista transalpina, ex n. 39 al mondo, conquista 32 posti nella classifica live (da 191 a 159). “Sono felice della vittoria e di essere tornata in finale a Palermo – ha detto Fiona Ferro – qui ho ricordi bellissimi e giocare ancora per il titolo è qualcosa di speciale. Domani sarà una partita difficile, ma cercherò di dare il massimo“.

La finale del singolare della 37ª edizione dei Palermo Ladies Open è in programma domani, domenica 26 luglio, alle ore 20.30, sul campo centrale del Country Time Club.

FINALE DI DOPPIO

Anastasia Tikhonova e Tamara Zidansek sono le campionesse di doppio della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”. La coppia russo-slovacca ha superato in finale il duo formato da Adrienn Nagy e Rasheeda McAdoo con un doppio 6-4, in un’ora e 18 minuti. Per Tikhonova e Zidansek si tratta del primo titolo conquistato insieme, alla loro prima esperienza in coppia. Per la tennista slovena, inoltre, è il secondo trionfo al Country Time Club: nel 2020 aveva già vinto il torneo di doppio, in quell’occasione al fianco dell’olandese Arantxa Rus. “Ho detto alla mia compagna di quella vittoria solo dopo la finale – ha ammesso Zidansek – Mi sono divertita tanto a giocare con lei. Ringrazio il pubblico per il sostegno in questa settimana”. E Tikhonova aggiunge: “Sono felice di aver giocato con Tamara, grazie ai nostri team che ci hanno supportato”. Niente da fare per Adrienn Nagy e Rasheeda McAdoo, figlia dell’ex stella Nba Bob. “Abbiamo fatto una bella settimana, ma non è bastato”, ha detto McAdoo in italiano.

“Avere tornei come Palermo fa molto bene al movimento tennistico italiano – la riflessione di Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali d’Italia, presente oggi al Country Time Club in occasione del meeting mondiale dei direttori dei tornei WTA 125 –Non venivo a Palermo da tanto tempo, c’è un’organizzazione unica e devo fare i complimenti a Oliviero Palma. Trentasette anni sono tantissimi, da qui sono passate le migliori italiane. E’ speciale venire al Country”. E sull’incontro con i direttori dei Wta 125 aggiunge: “Questi meeting sono molto importanti. Come Federazione stiamo promuovendo tantissimo i Wta 125, siamo partiti con 3 tornei e quest’anno ne abbiamo 9. Noi cerchiamo di promuovere il tennis, stiamo lavorando per aumentare i tornei e far giocare le più giovani”, chiosa Lorenzi.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).