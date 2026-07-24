Catania

Ladro fa irruzione in casa e finisce accoltellato dal proprietario

di Redazione - 24 Lug 2026





di Cristiana Flaminio

L’episodio a Ramacca, nel Catanese. Il bandito ferito è riuscito a scappare: ora è piantonato in ospedale

Ladro fa irruzione in casa e finisce accoltellato dal padrone. È successo a Ramacca, in provincia di Catania. Si tratta di un 37enne originario dell’Europa dell’Est. Che, scoperto dal proprietario dell’abitazione che stava svaligiando, ha ingaggiato con lui una feroce colluttazione. All’esito del quale il padrone, un 50enne del posto, ha brandito un coltello da cucina con cui ha ferito il bandito. Che, nonostante tutto, ha trovato il tempo e le forze per scappare dall’abitazione. Non abbastanza lontano, però, perché è stato arrestato dai carabinieri.

Ladro accoltellato dal padrone di casa

Il ladro è stato arrestato dai militari a poca distanza dall’abitazione dove era stato accoltellato. I carabinieri, resisi conto delle sue condizioni, l’hanno subito portato in ospedale, a Caltagirone. Non prima, però, di averlo arrestato. Il 37enne è ricoverato in gravi condizioni. Resta piantonato e risponderà delle accuse di tentato furto e lesioni personali aggravate. Ipotesi di reato che gli sono costate l’arresto.

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